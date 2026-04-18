Jandarmii băcăuani, alături de turiști la Salina Târgu Ocna

Stațiunea balneoclimaterică Târgu Ocna și unul dintre cele mai importante obiective turistice ale zonei, Salina Târgu Ocna, sunt intens vizitate în acest weekend de turiști veniți pentru relaxare și recreere.

Pentru siguranța celor aflați în zonă, jandarmii din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău sunt prezenți în stațiune, pe traseele turistice și în zonele de agrement, pregătiți să intervină rapid în sprijinul persoanelor care au nevoie de ajutor.

Echipajele de jandarmerie oferă, totodată, informații utile turiștilor și proprietarilor de pensiuni privind conduita preventivă în mediul montan. Recomandările vizează modul de reacție în cazul întâlnirii cu animale sălbatice, echipamentul adecvat pentru drumeții și regulile necesare pentru a vă bucura în siguranță de peisajele zonei.

Reprezentanții Jandarmeriei recomandă turiștilor să anunțe imediat orice incident sau comportament antisocial prin apel la Serviciul de urgență 112.

Jandarmii îi îndeamnă pe vizitatori să se bucure de aerul curat, liniștea stațiunii și farmecul salinei, respectând în același timp regulile de siguranță și de conviețuire în spațiul public.