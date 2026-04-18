Promisiunea unui copil care a devenit începutul unui drum de salvator

Unele promisiuni făcute în copilărie nu se pierd în timp. Unele cresc odată cu noi, se transformă în visuri și, într-o zi, prind contur. Povestea lui Urzică David-Ștefan este una dintre acele povești care demonstrează că pasiunea și perseverența pot transforma un moment aparent obișnuit într-un destin.

Era anul 2014, iar la Detașamentul de Pompieri din Onești se desfășura evenimentul „Porți Deschise”. Printre copiii curioși care priveau cu ochii mari autospecialele roșii și echipamentele salvatorilor se afla și David, un băiețel de doar cinci ani. Fascinat de uniformele pompierilor și de povestirile despre intervenții, micuțul asculta atent fiecare explicație.

Cel care i-a arătat atunci, pentru prima dată, ce înseamnă această meserie a fost plutonierul adjutant Ladaru Marian. Cu răbdare și entuziasm, acesta i-a explicat copilului cum lucrează pompierii, cum salvează vieți și cum fiecare intervenție cere curaj, disciplină și devotament.

La plecare, David a spus cu hotărârea specifică vârstei: într-o zi va deveni pompier.

Anii au trecut, iar promisiunea nu a fost uitată. Dorința copilului de atunci s-a transformat într-un obiectiv serios. Prin muncă, implicare și perseverență, David a urmat cursul de voluntar și a parcurs orele necesare de pregătire pentru a putea face primii pași în lumea salvatorilor.

Momentul mult așteptat a venit atunci când Urzică David-Ștefan a participat la prima sa intervenție în calitate de voluntar. Iar întâmplarea a făcut ca, alături de el, în rol de mentor, să se afle chiar plutonierul adjutant Ladaru Marian — omul care îi deschisese, cu 12 ani în urmă, ușa către această profesie.

Reîntâlnirea a fost una emoționantă. În semn de amintire, cei doi au refăcut fotografiile realizate în urmă cu peste un deceniu. Imaginile spun astăzi o poveste simplă, dar puternică: aceea că pasiunea, perseverența și întâlnirea cu oamenii potriviți pot schimba un destin.

Pentru David, promisiunea făcută în copilărie nu a fost doar un vis frumos. A fost începutul unui drum. Iar pentru cei care l-au inspirat și l-au îndrumat, povestea lui este o dovadă că uneori un gest simplu — o explicație, o încurajare, o ușă deschisă — poate aprinde scânteia care va deveni, într-o zi, vocație.

Respect pentru cei care inspiră și pentru cei care au curajul să-și urmeze visul.