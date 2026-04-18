Momentul în care presa băcăuană anunța apariția unei stele – Nadia Comăneci

Pe 17 aprilie 1973, ziarul băcăuan Steagul Roșu publica un articol care avea să rămână, peste ani, un document istoric al sportului românesc. Textul, intitulat „O nouă stea pe ecranul gimnasticii românești”, anunța apariția spectaculoasă a unei fetițe aproape necunoscute atunci publicului larg: Nadia Comăneci, reprezentanta județului Bacău.

Articolul relata performanța extraordinară obținută de gimnasta în vârstă de nici 12 ani la Campionatele Internaționale de Gimnastică ale României – ediția a XVI-a, desfășurate la București. În doar două zile de concurs, Nadia a cucerit șapte titluri de campioană, impresionând publicul, presa și specialiștii prezenți.

Sala Floreasca, martora unei revelații

Autorul articolului, profesorul Valeriu Bogdăneț, descria atmosfera din Sala Floreasca, unde mii de spectatori au venit, în ciuda unei zile ploioase de aprilie, pentru a urmări competiția. Sala nu mai cunoscuse o asemenea efervescență de la marile succese ale gimnasticii românești din anii ’50 și ’60, când nume precum Elena Leuștean sau Sonia Iovan făceau istorie.

Printre spectatori se afla și un grup de gimnaști din Bacău, condus de profesorul Mircea Bibire, veniți special pentru a o susține pe tânăra sportivă. După fiecare evoluție a Nadiei, publicul reacționa cu entuziasm, iar jurnaliștii și antrenorii discutau deja despre un viitor strălucit pentru gimnasta din Bacău.

Comparată cu Olga Korbut

Articolul sublinia că performanța Nadiei era cu atât mai impresionantă cu cât era realizată într-o competiție internațională puternică. Presa vremii o compara deja cu celebra Olga Korbut, campioana olimpică a Uniunii Sovietice din 1972.

Dacă Korbut intrase într-o sală de gimnastică la 11 ani, nota ziarul, Nadia – la nici 12 ani – reușea să câștige șapte medalii de aur, demonstrând o maturitate sportivă remarcabilă.

De asemenea, se remarca faptul că tânăra gimnastă româncă executa saltul grupat înapoi la bârnă, un element tehnic extrem de dificil, considerat atunci o raritate în gimnastica mondială.

Talent, disciplină și un caracter puternic

Autorul textului era impresionat nu doar de nivelul tehnic al exercițiilor, ci și de siguranța mișcărilor, ambiția și curajul cu care Nadia aborda aparatele. În opinia sa, gimnasta devenise deja „o personalitate”, deși era încă la începutul carierei.

Există însă în articol și o observație aproape emoționantă: jurnalistul remarca faptul că Nadia nu zâmbea nici după exerciții reușite, nici pe podium, nici în fața aplauzelor publicului. El își exprima speranța ca tânăra sportivă să nu sară „direct din copilărie în maturitate”, sugerând că marile talente își interiorizează adesea bucuria victoriei.

Un moment istoric surprins de presa locală

Privit astăzi, articolul din Steagul Roșu este mai mult decât o simplă cronică sportivă. El surprinde momentul exact în care România descoperea un fenomen, cu trei ani înainte ca Nadia Comăneci să intre definitiv în istoria sportului mondial la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

Pentru presa băcăuană, acea zi de aprilie 1973 a fost momentul în care o „fetiță aproape necunoscută” devenea, pentru prima dată, „o nouă stea a gimnasticii românești”. Iar istoria avea să confirme, din plin, intuiția jurnalistului de atunci.