Expoziția „Secvențe”, deschisă la Centrul „George Apostu” din Bacău

Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu” din Bacău găzduiește expoziția „Secvențe”, care reunește lucrările artiștilor Ion Achitenie și Marius Frățilă, într-un demers artistic ce explorează relația dintre tradiția culturală, memorie și expresia vizuală contemporană.

Expoziția a fost deschisă publicului în data de 16 aprilie 2026, fiind curatoriată de Ovidiu Ungureanu și prezentată de criticul de artă Ana Amelia Dincă. Potrivit acesteia, lucrările lui Ion Achitenie reflectă preocuparea artistului pentru concept și pentru structuri geometrice, într-o pictură marcată de o tonalitate ce provine din universul interior al creatorului.

În același timp, artistul Marius Frățilă expune fragmente din seriile „Transformări vegetale” și „Psihic dinamic”, lucrări în care apare frecvent motivul „lujerului de corn”, interpretat ca un simbol legat de rădăcinile tradiționale și pastorale.

Reprezentanții Centrului de Cultură „George Apostu” au anunțat că cei doi artiști au donat câte o lucrare instituției, contribuind astfel la îmbogățirea patrimoniului cultural al centrului.

Expoziția „Secvențe” poate fi vizitată până la data de 13 mai 2026, organizatorii invitând publicul să descopere creațiile celor doi artiști.