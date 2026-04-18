Puieți pentru viitor pe dealurile Văii Trotușului. Acțiune de reîmpădurire organizată în zona Comănești

Pe dealurile din apropierea orașului Comănești, acolo unde pământul începe să urce spre culmile împădurite ale Văii Trotușului, zeci de voluntari s-au adunat pentru o acțiune de reîmpădurire menită să redea naturii o parte din terenurile rămase fără pădure.

Membrii și simpatizanții Alianța pentru Unirea Românilor – filiala Bacău au participat la plantarea unui număr însemnat de puieți, într-o inițiativă care a urmărit atât refacerea fondului forestier, cât și transmiterea unui mesaj despre responsabilitatea comunității față de mediul înconjurător.

Înarmați cu lopeți, mănuși și multă energie, voluntarii au lucrat cot la cot pe versanții colinari ai zonei. Rând pe rând, puieții au fost așezați în gropile pregătite, iar pământul a fost bătătorit atent în jurul lor. În câțiva ani, dacă natura va fi îngăduitoare, acești puieți vor deveni o nouă pădure care va proteja solul și va îmbogăți peisajul Văii Trotușului.

La acțiune au fost prezenți și Diana Enache, deputat AUR, precum și activistul de mediu Tiberiu Boșutar, cunoscut pentru implicarea sa în apărarea pădurilor și pentru inițiativa legislativă numită „Legea Codrului”.

Participanții au subliniat că astfel de activități au un rol important nu doar în refacerea pădurilor, ci și în consolidarea spiritului civic.

„Ne dorim ca această inițiativă să fie un exemplu și pentru alte comunități. Fiecare copac plantat astăzi înseamnă un viitor mai curat pentru copiii noștri”, au transmis organizatorii.

În intervenția sa, deputatul Diana Enache a vorbit despre necesitatea unei politici responsabile în domeniul forestier.

„Am inițiat această acțiune de împădurire pentru a contribui la refacerea pădurilor. Fiecare copac plantat înseamnă aer curat, protejarea mediului și întregirea fondului forestier. Suntem pentru exploatarea legală a pădurilor și, nu în ultimul rând, pentru prelucrarea lemnului la noi în țară. Este rușinos ca, în România de astăzi, să importăm bușteni – pentru că și acest lucru se întâmplă”, a declarat parlamentarul.

Organizatorii spun că acțiunea face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative locale dedicate protecției mediului și implicării comunității. Prin astfel de proiecte, voluntarii speră să atragă atenția asupra importanței pădurilor pentru echilibrul natural al regiunii și pentru viitorul generațiilor următoare.

Pe dealurile Văii Trotușului, puieții plantați astăzi sunt încă fragili. Dar, odată prinși în pământ, ei pot deveni peste ani o pădure matură — dovada că o comunitate poate lăsa în urmă mai mult decât urme de pași: poate lăsa rădăcini.