Trei tineri asupra cărora au fost găsite arme albe, depistați de jandarmi în zona Aviatori

Trei tineri cu vârste de 17, 18 și 19 ani au fost depistați de jandarmi având asupra lor mai multe arme albe și o cagulă, în urma unui control efectuat sâmbătă în zona Aviatori din municipiul Bacău.

Potrivit reprezentanților Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău, jandarmii se aflau în misiune de patrulare când au observat un grup format din trei persoane care manifestau un comportament suspect, atrăgând atenția prin conduita acestora.

În aceste condiții, echipajul a procedat la interceptarea și legitimarea tinerilor, în conformitate cu prevederile legale.

Ulterior, jandarmii au efectuat un control corporal preventiv, în urma căruia au descoperit asupra celor trei mai multe arme albe, precum și o cagulă.

În prezent, sunt efectuate verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost descoperite obiectele respective și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău continuă să acționeze constant pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.