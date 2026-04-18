Mașină răsturnată într-un accident produs la Itești; nu au fost înregistrate victime

Un accident rutier s-a produs în această dimineață, în jurul orei 06:45, în localitatea Itești, județul Bacău, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și pompieri pentru asigurarea zonei și verificarea situației. Din primele informații, autoturismul implicat în accident a ieșit de pe carosabil și a ajuns în afara drumului, suferind avarii vizibile.

În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, potrivit informațiilor preliminare. Autoritățile au intervenit pentru a preveni eventuale pericole și pentru a fluidiza traficul în zonă.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.