Arta sincerității

Așa a numit arta naivă prof. dr. Aurel Stanciu, președintele juriului (alături de Marinela Bucur și Anca Mihăilă) care a trebuit să decidă ierarhia lucrărilor prezentate la cea de-a XXXV-a ediție a Salonului de Primăvară al Artei Naive, ținut la Muzeul de artă contemporană al Centrului de Cultură „George Apostu”. Organizat în principal de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău (manager, Florin Zăncescu), evenimentul a prilejuit o analiză rezumată de președintele juriului într-o propoziție dezvoltată: „A fost cea mai reușită ediție dintre cele de până acum”.

Nominalizările s-au îndreptat către gălățeni (Ioana Gheorghiu), vrânceni (Mela Stoiciu, Adjud), caraș-severineni (Tatiana Țibru, Reșița), suceveni (Toader Ignătescu), brăileni (Ruxanda Ciupercă, Dumitru Ștefănescu), ieșeni (Mădălina Teliban, Constantin Andrușcă, Costel Tănase, Gheorghe Ciobanu, Calistrat Robu) și băcăuani (Maricica Botezatu, Rodica Cătineanu, Diana Feder, Lina Hortolomei, Maria Margoș, Ioan Măric, Cătălina Munteanu, din Dărmănești, Gheorghe Parascan și Margareta Toderică).

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău a acordat Premiul I lui Ioan Măric, pentru lucrarea Joia la târg, Premiul al II-lea, Mădălinei Teliban (pentru Veșnicia s-a născut la sat) și Premiul al III-lea, lui Gheorghe Ciobanu (pentru Universuri paralele).

Mențiuni au primit Dumitru Ștefănescu (Popas la câmp), Cătălina Munteanu (La bunica acasă), Toader Ignătescu (Ursul păcălit de vulpe). Premiul pentru debut a revenit Dianei Feder, pentru Metropolă de oțel.

Evenimentul a fost agrementat de Grupul instrumental al Ansamblului Folcloric Profesionist „Busuiocul” din Bacău și întregit prin lansarea volumului „Ritualuri, datini, obiceiuri din străbuni ‒ comuna Poduri” (Bacău, Editura Vasile Alecsandri, 2025), o culegere de folclor realizată și comentată de Cornelia Lupeș (1943-2023) ‒ profesoară de limba și literatura română, prozatoare și memorialistă ‒, cu largul concurs al familiei acesteia.

Foto: Amedeo Spătaru