Jandarmii băcăuani, activitate educativă cu elevii din Lespezi

Elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din localitatea Lespezi au participat, la data de 16 aprilie 2026, la o activitate educativă organizată de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.

În cadrul întâlnirii, jandarmii le-au prezentat copiilor aspecte legate de profesia de jandarm, dar și informații utile privind prevenirea faptelor antisociale și adoptarea unui comportament responsabil în comunitate.

Elevii au avut ocazia să afle cum pot recunoaște situațiile de risc și cum trebuie să reacționeze în astfel de momente, fiind informați și despre situațiile în care pot apela numărul unic de urgență 112 sau pot solicita sprijinul unui adult.

De asemenea, copiii au primit materiale informative și au putut vedea de aproape o parte din echipamentele și tehnica folosite de jandarmi în misiunile zilnice.

Activitatea s-a desfășurat într-un cadru interactiv, elevii manifestând interes și adresând numeroase întrebări despre activitatea jandarmilor și rolul acestora în menținerea siguranței comunității.