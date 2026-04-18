Inspectoratul Școlar Județean Bacău a cerut, vineri, ca pâna luni școlile să trimită propuneri de reducere a cheltuielilor de personal

Unitățile de învățământ din județul Bacău au primit, vineri, o solicitare urgentă din partea Inspectoratul Școlar Județean Bacău prin care li se cere să transmită, până luni, propuneri privind reducerea cheltuielilor de personal.

Potrivit documentului transmis instituțiilor din subordine, conducerile unităților trebuie să centralizeze datele și să completeze o matrice de monitorizare și evaluare referitoare la reducerea cheltuielilor de personal pentru anul 2026, comparativ cu anul 2025. Termenul limită stabilit este luni, 20 aprilie, ora 12.00.

Solicitarea vine în urma unei adrese a Ministerul Educației și Cercetării privind transmiterea datelor către Guvern în cadrul unui proces de monitorizare a cheltuielilor din sistemul de educație.

Situația ridică însă semne de întrebare în rândul directorilor de unități de învățământ, în condițiile în care adresa a fost transmisă vineri, iar termenul pentru răspuns este stabilit pentru luni la prânz. Practic, conducerile școlilor au la dispoziție mai puțin de trei zile pentru a analiza situația personalului și pentru a formula propuneri de reducere a cheltuielilor, interval care include și weekendul, perioadă în care activitatea administrativă este, în mod normal, suspendată.

Documentul a fost transmis către mai multe instituții educaționale din județ.

Datele transmise de unități urmează să fie centralizate la nivelul inspectoratului și înaintate către minister, în cadrul analizei privind reducerea cheltuielilor de personal din sistemul de învățământ.