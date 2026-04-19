Incendii la locuințe în județul Bacău: o persoană a decedat în urma unui incendiu izbucnit la Gura Văii

Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău au intervenit, sâmbătă, 18 aprilie, pentru stingerea a două incendii izbucnite la locuințe din județul Bacău, unul dintre evenimente soldându-se cu decesul unei persoane.

Primul incendiu a fost semnalat în jurul orei 02:45, la o locuință parter situată în satul Pârâul Boghii, comuna Pârjărești.

La locul intervenției au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentul de Pompieri Onești. Pentru sprijin a fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite de echipajele de intervenție. Flăcările au distrus acoperișul locuinței și o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, precum și mai multe bunuri din interior. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost jarul sau scânteile provenite de la mijloace de încălzire lăsate nesupravegheate.

Un al doilea incendiu a fost anunțat în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 07:42, în satul Gura Văii, comuna Gura Văii.

Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul în limitele găsite, fiind afectate bunuri dintr-o încăpere a locuinței. În interiorul imobilului, echipele de intervenție au descoperit o femeie aflată în stare de inconștiență.

Echipajul Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, prezent la locul intervenției, a constatat decesul victimei.

Din primele cercetări, cauza probabilă a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații închise.