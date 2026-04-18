Târg de joburi la Onești: peste 200 de locuri de muncă, oferite de 27 de angajatori

Primăria municipiului Onești organizează, pe 25 aprilie 2026, un târg de joburi dedicat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau a unei noi oportunități profesionale.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Laurențiu Neghină, evenimentul va avea loc la Sala Polivalentă „Nadia Comăneci”, în intervalul orar 10:00 – 16:00, și va reuni 27 de angajatori care au anunțat deja disponibilitatea a 229 de locuri de muncă.

Târgul de Joburi este organizat în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău (AJOFM) și își propune să faciliteze întâlnirea directă dintre angajatori și persoanele interesate de angajare.

Participarea este gratuită, iar organizatorii îi invită pe toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă sau care își doresc o schimbare în carieră să ia parte la eveniment.