În fiecare an, la data de 4 februarie, este marcată Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului, iar în Bacău Asociaţia Sofi Roz a organizat un eveniment la care a participat dr. Mihaela Spiridon, medic şef Secţia Oncologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, şi membrele asociaţiei. Specialistul le-a vorbit despre tratamentele personalizate împotriva cancerului, noutăţile din domeniu, testările care se pot face pentru stabilirea medicaţiei potrivite. Femeile prezente, ieşite învingătoare din lupta cu cancerul la sân, au avut ocazia să adreseze întrebări şi să primească răspunsuri din partea medicului oncolog, care în fiecare an participă la evenimentele organizate de Asociaţia Sofi Roz, şi împreună le transmit băcăuanilor să meargă la control periodic, pentru că un cancer depistat cât mai devreme poate fi vindecat. Asociaţia Sofi Roz este o organizaţie neguvernamentală, membră a Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România, care a apărut din dorinţa de a arăta că această maladie poate fi învinsă. Membrele asociaţiei le-au povestit tuturor bolnavilor oncologici, care au dorit să le asculte, cum au reuşit să iasă învingătoare din lupta cu cancerul şi astăzi zâmbesc, se bucură de toţi cei dragi şi le dau putere celor care trec prin experienţa cruntă a acestei maladii să meargă mai departe. Foto: Asociaţia Sofi Roz Bacău 0 SHARES Share Tweet

