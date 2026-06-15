Judo/ Campionatul Național de Veterani: „CSMeii” Simona Aruș și Dragoș Cremene… campioni fără vârstă!

Campioni au fost, campioni sunt. Și, mai mult ca sigur, campioni vor rămâne. O certifică valoarea, ambiția, dar, în special, pasiunea. Pasiunea cu care antrenează și cu care se antrenează. Astfel, pe lângă satisfacția oferită de reușitele sportivilor pe care îi pregătesc la CSM Bacău, Simona Gabriela Aruș și Dragoș Constantin Cremene se bucură din plin și de propriile rezultate ca judoka încă activi. Judoka fără vârstă, dar, așa cum aminteam, cu pedigree de campioni.

Au demonstrat-o și la ultima ediție a Campionatului Național de judoka rezervat Veteranilor ce s-a desfășurat în weekend, la Brașov. O ediție la care atât Simona Aruș, cât și Dragoș Cremene au putut spune: „Campion la categoria mea”. Proaspătă campioană mondială cu echipa României și vice-campioană a lumii la individual în cadrul IPA Games din Polonia, Simona Aruș nu a avut adversară (nici la propriu, nici la figurat) la Naționalele de Veterani de sub Tâmpa.

„CSMeoaica” băcăuană s-a laureat cea mai bună judoka a României la F6 (55-59 ani), categoria 63 kg. De aur a fost și Dragoș Cremene, care și-a adjudecat în mod autoritar (toate meciurile câștigate prin ippon) categoria M5 (50-54 ani), 81 kg. De remarcat că finala pentru titlul național 2026 a fost o reeditare a disputei pentru locul întâi de anul trecut, Dragoș Cremene învingându-l, o dată în plus, pe Marian Roca.

Așa, ca să nu existe dubii! Pentru cei doi „CSMei” de aur urmează noi provocări internaționale. La începutul lui august, în Albania este programată Balcaniada pentru Veterani. Iar în septembrie, la Mondialele ce vor avea loc la Sarajevo, Dragoș Cremene va lupta pentru a-și îmbunătăți performanța de anul trecut, de la Paris. Pentu că- nu-i- așa?- campioni sunt și campioni vor rămâne. Indiferent de vârstă.