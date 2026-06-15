BACĂU: Au început lucrările de reabilitare a rețelelor de apă pe străzile Martir Horia și Martir Cloșca

Lucrările de reabilitare a rețelei de distribuție a apei au început, de astăzi, pe străzile Martir Horia și Martir Cloșca din municipiul Bacău, în cadrul amplului proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare din județ.

Pe strada Martir Horia vor fi executate lucrări de reabilitare a rețelei de distribuție a apei pe o lungime de 474 de metri, fiind prevăzută modernizarea a 24 de branșamente și a patru hidranți. Pe strada Martir Cloșca, rețeaua va fi reabilitată pe o lungime de 176 de metri, proiectul incluzând șapte branșamente și un hidrant.

Potrivit beneficiarului investiției, durata de execuție a lucrărilor este de 45 de zile lucrătoare. Contractul pentru realizarea acestora a fost atribuit societății SC RECON ȘI DOJE SRL și are o valoare de 43.294.762,60 lei, fără TVA.

Reprezentanții proiectului subliniază că investițiile în modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare sunt realizate în beneficiul consumatorilor pe termen lung, contribuind la îmbunătățirea calității serviciilor și la creșterea calității vieții.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și extinderea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă pentru populația județului Bacău.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 3,19 miliarde de lei, din care peste 2,15 miliarde de lei reprezintă contribuția Uniunii Europene. Investiția este cofinanțată prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (Etapa I), și prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (Etapa a II-a).