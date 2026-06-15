Primăria Bacău a cumpărat „Casa Albastră”. Ce spune primarul Viziteu

Municipalitatea a semnat vineri contractul de vânzare-cumpărare pentru fosta clădire SIF, unde funcționează deja mai multe servicii ale primăriei. Plata va fi efectuată în cel mult 90 de zile.

Vineri, 12 iunie 2026, Primăria Municipiului Bacău a semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru spațiile din imobilul de pe strada Pictor Theodor Aman nr. 94C — clădire cunoscută în oraș sub numele de „clădirea SIF” sau „clădirea albastră”, datorită faianței albastre care îi acoperă fațada.

Prețul agreat este de 6,48 milioane de euro cu TVA inclus, suma regăsindu-se în limitele alocării aprobate de Consiliul Local în decembrie 2025, când municipalitatea a prevăzut 35,42 milioane de lei din creditul bancar contractat pentru această investiție.

Context — de ce s-a mutat primăria acolo

Cronologia mutării — Clădirea de pe Aman 94C a fost construită în anii 2000 și a aparținut inițial Societății de Investiții Financiare Moldova (SIF Moldova), care și-a avut sediul acolo. De aceea, băcăuanii o numesc în continuare „clădirea SIF”.

Clădirea de pe Aman 94C a fost construită în anii 2000 și a aparținut inițial Societății de Investiții Financiare Moldova (SIF Moldova), care și-a avut sediul acolo. De aceea, băcăuanii o numesc în continuare „clădirea SIF”. — Primăria a început să închirieze spații în clădire în urmă cu câțiva ani, pe măsură ce vechiul sediu de pe strada Mărășești a devenit neîncăpător, iar unele servicii funcționau deja în locații închiriate împrăștiate prin oraș — inclusiv Direcția de Asistență Socială (DAS), Compartimentul Stare Civilă-Matrimoniale (CSM) și Direcția Taxe și Impozite.

Primăria a început să închirieze spații în clădire în urmă cu câțiva ani, pe măsură ce vechiul sediu de pe strada Mărășești a devenit neîncăpător, iar unele servicii funcționau deja în locații închiriate împrăștiate prin oraș — inclusiv Direcția de Asistență Socială (DAS), Compartimentul Stare Civilă-Matrimoniale (CSM) și Direcția Taxe și Impozite. — Decizia de a cumpăra clădirea, în locul continuării chiriilor, a fost motivată de eficiența financiară pe termen lung: chiria lunară cumulată pentru toate sediile secundare depășea suma care ar justifica achiziția la un orizont de câțiva ani.

Decizia de a cumpăra clădirea, în locul continuării chiriilor, a fost motivată de eficiența financiară pe termen lung: chiria lunară cumulată pentru toate sediile secundare depășea suma care ar justifica achiziția la un orizont de câțiva ani. — Consiliul Local a aprobat achiziția în decembrie 2025, suma fiind inclusă în pachetul de finanțare prin credit bancar alocat investițiilor municipale.

Prin reunirea mai multor direcții sub același acoperiș, administrația speră să reducă timpul petrecut de cetățeni la ghișee și să scadă cheltuielile cu chiriile și utilitățile multiplicate pe mai multe locații.

„În sfârșit, Primăria Bacău are un sediu încăpător și primitor, pe măsura așteptărilor băcăuanilor. Această achiziție înseamnă mai mult decât o clădire. Înseamnă un nou început pentru relația dintre administrație și cetățeni, dar și o decizie responsabilă din punct de vedere financiar. Prin reunirea în același spațiu a mai multor servicii care funcționau în sedii închiriate — inclusiv Taxe și Impozite, CSM și DAS — vom realiza economii lunare importante din chirii și costuri administrative.” Lucian Daniel Stanciu Viziteu, primarul municipiului Bacău

Suma va fi achitată vânzătorului în cel mult 90 de zile de la data perfectării actului notarial, din creditul bancar aprobat de Consiliul Local.