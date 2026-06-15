Lupte greco-romane: CSM Bacău, pe podium la Cupa Siretului

La finalul săptămânii, orașul Siret a găzduit cea de-a treia ediție a Cupei Siretului la lupte greco-romane. Desfășurată sub motto-ul „Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi”, competiția din orașul sucevean a fost rezervată mai multor categorii de vârstă (7-8 ani, 9-10 ani, 11-13 ani și Under 15), reunind pe spațiile de luptă sportivi de la Zimbru Siret, Siretu Mușatinilor (ambele fiind gazdele întrecerilor), CSȘ Rădăuți, CSM Rădăuți, CSM Bacău, Ceahlăul Piatra Neamț, CSM Suceava, LPS Suceava, CS Botoșani, LPS Botoșani, ASE Ghedeon, ACS Zimbrii Bucovinei Suceava, dar și de la grupări din Republica Moldova și Ucraina.

Ca și la edițiile anterioare, CSM Bacău a figurat printre protagonitele Cupei Siretului, micuții luptători antrenați de Sorin Tașcă și Ana Maria Pal adjudecându-și două locuri întâi și un loc 2. Astfel, George Emanuel Sopca s-a impus la Under 15, unde a dominat autoritar categoria de greutate 85 kg, Darius Pleșcan a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la U13, 32 kg, în timp ce Ianis Pleșcan a cucerit argintul juniorilor mici în limitele categoriei 29 kg. Aproape de podium s-a aflat și Kevin Pleșcan, clasat pe locul 5.

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„Împreună cu colega mea Ana Maria Pal, voluntară la CSM Bacău, continuăm să descoperim, să formăm și să lansăm tinere talente pentru luptele greco-romane. Rezultatele de la Cupa Siretului, o competiție care promovează an de an speranțele acestui sport este o dovadă în acest sens”, a declarat antrenorul CSM Bacău, Sorin Tașcă.