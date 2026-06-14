Consiliul Local Bacău se pregătește de proces pentru taxele locale. Primarul ar putea primi mandat de reprezentare în instanță

Consiliul Local Bacău va dezbate un proiect de hotărâre prin care primarul municipiului, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, ar urma să fie mandatat să reprezinte și să apere interesele deliberativului local într-un proces aflat pe rolul Tribunalului Bacău, în care sunt contestate mai multe hotărâri privind impozitele și taxele locale.

Potrivit documentelor care însoțesc proiectul, litigiul a fost deschis de societatea de avocatură Bogdan & Asociații SCA, prin dosarul nr. 1372/110/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal. Reclamanta solicită anularea unor hotărâri ale Consiliului Local care au stabilit nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anii 2022, 2023, 2024 și 2025.

În acest context, executivul local propune acordarea unui mandat extins primarului pentru reprezentarea Consiliului Local atât în fața instanței de fond, cât și în eventualele căi de atac. Mandatul ar include posibilitatea formulării de întâmpinări, excepții, concluzii scrise, cereri de probatoriu, exercitarea căilor ordinare și extraordinare de atac, precum și împuternicirea unor consilieri juridici sau avocați pentru susținerea cauzei.

Proiectul prevede, de asemenea, că primarul va putea semna toate actele procedurale emise în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Bacău în cadrul acestui litigiu.

Potrivit Direcției Juridice a Primăriei, măsura este necesară pentru asigurarea reprezentării legale a Consiliului Local într-un proces care vizează acte administrative cu impact asupra veniturilor bugetului local.

Proiectul urmează să fie supus votului consilierilor locali în ședința din 15 mai a Consiliului Local Bacău.