Peste 170 de sportivi din România și Republica Moldova au participat la Cupa Internațională „Valea Muntelui” Comănești

Sala Polivalentă a Centrului de Agrement „Ionuț Iftimoaie” din Comănești a găzduit cea de-a VIII-a ediție a Cupei Internaționale „Valea Muntelui” la Qwan-Ki-Do, competiție desfășurată sub egida „Sportul ne unește”, care a reunit peste 170 de sportivi din România și Republica Moldova.

Evenimentul, devenit deja o tradiție în calendarul artelor marțiale, a marcat o ediție jubiliară și s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, participanții oferind demonstrații spectaculoase atât în probele tehnice, cât și în confruntările competiționale specifice metodei Qwan-Ki-Do.

La startul competiției s-au aliniat 12 cluburi sportive din cele două țări, iar sportivii cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani au impresionat prin curaj, determinare, disciplină și spirit de fair-play. Evoluțiile acestora au fost apreciate de publicul prezent, care a susținut cu entuziasm fiecare moment al întrecerii.

Organizatorii au evidențiat sprijinul constant acordat de autoritățile locale, în special de Primăria Orașului Comănești și de primarul Viorel Miron, precum și implicarea lui Ionuț Iftimoaie, care au contribuit an de an la buna desfășurare a competiției.

De asemenea, au fost adresate mulțumiri antrenorilor, arbitrilor și tuturor celor implicați în organizarea evenimentului, pentru dedicarea și eforturile depuse în susținerea și promovarea acestei arte marțiale.

Prin nivelul ridicat al competiției și participarea numeroasă, Cupa Internațională „Valea Muntelui” și-a reconfirmat statutul de reper pentru practicanții de Qwan-Ki-Do din regiune, organizatorii subliniind că tradiția va continua și în anii următori.

„Cupa Valea Muntelui – povestea merge mai departe”, este mesajul transmis la finalul unei ediții care a celebrat performanța, prietenia și spiritul sportiv.