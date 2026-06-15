Petru Răzvan Umbrărescu, aproape de un podium istoric la Le Mans. Echipajul românului a terminat pe locul 4 în clasa LMGT3

Pilotul român Petru Răzvan Umbrărescu a fost la doar 1,8 secunde de un rezultat istoric în celebra Cursă de 24 de Ore de la Le Mans, după ce echipajul #87 al echipei Akkodis ASP Team a încheiat competiția pe locul 4 la clasa LMGT3 și pe poziția a 37-a în clasamentul general.

După un weekend început sub cele mai bune auspicii, echipajul format din Petru Răzvan Umbrărescu, Clemens Schmid și José María López a impresionat încă din calificări, obținând locul al treilea în Hyperpole.

În cursă, Lexusul RC-F LMGT3 cu numărul 87 s-a aflat permanent în lupta pentru pozițiile fruntașe. Umbrărescu a avut evoluții apreciate la volan, duelându-se pentru supremație cu piloți consacrați precum Dan Harper și Ayhancan Güven. Totodată, López a reușit cel mai rapid tur al clasei LMGT3, cu timpul de 3:54.445.

La un moment dat, cele două echipaje Akkodis ASP ocupau primele două poziții ale categoriei, însă o penalizare de tip drive-through primită în timpul nopții a compromis șansele mașinii cu numărul 87 la podium.

În ciuda acestui handicap, cei trei piloți au reușit o spectaculoasă cursă de recuperare, revenind în lupta pentru primele locuri. Bătălia pentru podium s-a decis în ultimele momente ale competiției, iar echipajul românului a trecut linia de sosire la numai 1,8 secunde în spatele mașinii clasate pe poziția a treia, aparținând echipei The Heart of Racing.

Rezultatul reprezintă un nou pas înainte pentru Petru Răzvan Umbrărescu la Le Mans. După locul 5 obținut anul trecut, pilotul român a urcat acum pe poziția a patra, cea mai bună clasare a sa în legendara cursă franceză și una dintre cele mai importante performanțe ale automobilismului românesc în competițiile internaționale de anduranță.

Pentru sezonul viitor, echipa Akkodis ASP urmează să concureze cu noul model Toyota GR GT3, obiectivul declarat fiind atacarea podiumului la cea mai prestigioasă cursă de anduranță din lume.