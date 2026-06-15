Bacău: Doi bărbați, cercetați pentru infracțiuni la regimul pescuitului după un control al jandarmilor la Barajul Răcăciuni

Jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău au depistat doi bărbați suspectați de săvârșirea mai multor infracțiuni la regimul pescuitului, în urma unei acțiuni desfășurate în zona Barajului Răcăciuni.

Potrivit reprezentanților instituției, incidentul a avut loc în cursul zilei de duminică, în jurul orei 11:10, când echipajele aflate în misiune au observat doi bărbați care au aruncat dintr-un autoturism un sac de culoare neagră și o sacoșă albastră.

Jandarmii au interceptat persoanele și au efectuat verificări asupra autoturismului, ocazie cu care au identificat și o sacoșă albă aflată în portbagaj. În sacul abandonat au fost găsite două unelte de pescuit de tip setcă: o plasă plurifilament cu lungimea de 60 de metri și o plasă monofilament de 80 de metri.

Totodată, în sacoșele descoperite au fost găsite mai multe exemplare de pește, cu o greutate totală de 13,02 kilograme. Printre acestea se aflau și exemplare din specia lin, specie aflată în prezent în perioada de prohibiție.

În urma verificărilor, jandarmii au întocmit actele de sesizare necesare pentru infracțiunile de pescuit comercial fără licență, pescuit al reproducătorilor în perioada de prohibiție, deținere de către persoane neautorizate a uneltelor de pescuit de tip setcă și deținere de plase monofilament.

Materialele și bunurile identificate au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, conform competențelor legale.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău reamintesc că respectarea legislației privind pescuitul și protecția resurselor acvatice este esențială pentru conservarea fondului piscicol, iar încălcarea prevederilor legale poate atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.