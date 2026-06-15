Instituțiile publice ar putea fi amendate dacă mai cer dosare cu șină sau copii după acte emise de alte autorități

Instituțiile publice care continuă să solicite dosare cu șină, copii ale unor documente deja emise de alte autorități sau care refuză documentele transmise electronic ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 25.000 de lei, potrivit unui proiect legislativ aflat în dezbaterea Senatului.

Inițiativa urmărește modificarea și completarea OUG nr. 41/2016 privind simplificarea procedurilor administrative și digitalizarea serviciilor publice, introducând pentru prima dată un sistem de sancțiuni aplicabil instituțiilor care nu respectă obligațiile deja prevăzute de lege.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează extinderea interdicției de a solicita cetățenilor copii după avize sau alte documente emise de instituții ale statului. Dacă în prezent această regulă se aplică în principal pentru soluționarea cererilor de servicii publice, proiectul prevede că interdicția va fi valabilă și în cadrul activităților de control desfășurate de autorități.

În plus, autoritățile care refuză documentele transmise electronic sau continuă să solicite dosare cu șină și alte materiale de birotică ar putea primi amenzi de până la 5.000 de lei. Aceeași sancțiune este prevăzută și pentru instituțiile care cer cetățenilor documente pe care le pot obține deja de la alte entități publice.

Proiectul introduce și obligații suplimentare pentru conducătorii instituțiilor. Aceștia riscă amenzi de până la 10.000 de lei dacă nu publică pe site-urile proprii formularele și informațiile necesare accesării serviciilor publice, dacă nu afișează o adresă de e-mail pentru primirea documentelor electronice sau dacă nu asigură gratuit copierea documentelor necesare procedurilor administrative.

Cele mai mari sancțiuni, de până la 25.000 de lei, sunt prevăzute pentru situațiile în care instituțiile nu își informatizează procesele administrative ori nu dezvoltă servicii publice electronice, deși legislația le obligă să facă acest lucru.

Potrivit proiectului, verificarea respectării acestor obligații și aplicarea sancțiunilor ar urma să fie realizate de personalul cu atribuții de control din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, precum și de prefect și inspectorii din cadrul prefecturilor.

Inițiatorii susțin că măsurile sunt necesare deoarece numeroase obligații privind digitalizarea și simplificarea administrativă există deja în legislație, însă lipsa unui mecanism de sancționare a făcut ca multe dintre ele să fie ignorate.

Proiectul se află în prezent la începutul procedurii parlamentare. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.