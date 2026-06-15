Tractor distrus în proporție de 80% într-un incendiu produs în comuna Săucești

Un tractor a fost grav avariat în urma unui incendiu izbucnit luni dimineață, 15 iunie, în satul Schineni, comuna Săucești, județul Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 10:30 pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un utilaj agricol.

La locul evenimentului a fost mobilizată o autospecială de stingere cu apă și spumă, fiind alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Săucești. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul tractorului, existând pericolul extinderii.

Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea focarului, reușind să împiedice propagarea flăcărilor. În urma incendiului, aproximativ 80% din utilaj a fost afectat.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Conform pompierilor, cauza probabilă a producerii incendiului a fost frecarea sau patinarea unor componente ale utilajului.

Reprezentanții ISU Bacău reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a utilajelor agricole și a respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, mai ales în perioada campaniilor agricole, când riscul producerii unor astfel de evenimente este mai ridicat.