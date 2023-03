Începând cu anul 1993, Ziua Mondială a Apei (WWD) reînnoiește, la fiecare 22 martie, pledoaria pentru gestionarea durabil ă a resurselor de ap ă dulce. și își propune să crească gradul de conștientizare a populatiei privind importanța accesului la apă potabilă și a gestionării durabile a resurselor limitate de apă din lume.

În acest an, Ziua Mondială a Apei se concentrează pe accelerarea schimbărilor necesare pentru a rezolva criza de apă și canalizare. Campania globală numită ”Fii tu schimbarea”, încurajează populatia să ia măsuri pentru a schimba modul în care foloseste și gestionează apa. Accesul la apă și canalizare este un drept al omului.

În in acest sens, ONU subliniază că un ciclu al apei bine gestionat susține progresul, în special în ceea ce privește foametea, echitatea de gen, sănătatea, educația, mijloacele de trai, durabilitatea și ecosistemele.

Apa se află, de asemenea, în centrul adaptării la schimbările climatice, servind drept legătură crucială între sistemul climatic, societatea umană și mediu. Fără o gestionare adecvată a apei, este posibila existenta unei concurențe pentru procurarea apei și o escaladare a crizei de apa, declanșând situații de urgență într-o serie de sectoare dependente de apă.

Probleme serioase încă există în unele părți ale lumii în ceea ce privește accesul la apă curată, sănătoasă și suficientă, care este indispensabilă vieții. Pe de altă parte, se estimează că 80% din apele uzate generate la nivel global revin în ecosistem fără a fi tratate sau reutilizate, cauzând nu numai probleme pentru sănătatea umană și mediu, ci și pierderi economice. Poluarea apei afectează viața sălbatică și nenumărate animale mor ca urmare a poluării apei.

Și în Romania deficitul de apă a început să se facă simțit. Pe fondul secetei, în vara anului 2022, aproximativ 300 de localități au avut apă furnizată în regim restricționat.

Dacă astăzi 2,2 miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă în condiții de siguranță si pana in anul 2050 populația mondială va crește cu încă 2 miliarde de oameni, se estimeaza ca necesarul de apa al planetei va trebui sa fie cu 30% mai are decat in prezent. La ora actuala, aproximativ 1,9 miliarde de oameni trăiesc în zone afectate de lipsa apei, iar până în anul 2050, se estimează că acest număr se va dubla, situația fiind exacerbată de schimbările climatice.