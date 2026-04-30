Fotbalul băcăuan la 360 grade

Primul weekend din mai aduce ultimul meci acasă al sezonului pentru divizionara secundă FC Bacău. „Alb-roșii” vor primi vizita Dumbrăviței, sâmbătă, 2 mai, în penultima etapă din play-out.

Învinsă cu 0-2 runda trecută, la Chiajna, echipa băcăuană continue să fie în contact cu primul loc al Grupei B, de care o desparte un singur punct. În eșalonul al treilea, continuă lupta la vârf între Cetatea Suceava și Șoimii Gura Humorului, dar și bătălia pentru evitarea retrogradării.

Învingătoare sâmbăta trecută, cu 3-2, pe terenul Adjudului, grație unui gol marcate în minutul 90 de Teo Roman, Aerostarul a luat o serioasă gură de oxigen în ceea ce privește permanența în Liga 3, însă este important ca vineri, 1 mai, în uvertura etapei a cincea, „aviatorii” să facă o figură frumoasă și acasă, contra liderei din play-out, CSM Vaslui.

Celelalte două divizionare C băcăuane, Viitorul Onești și FC Bacău 2, ambele învingătoare runda precedentă, sunt scutite de emoții particulare pe final de sezon la nivel de obiectiv, cel puțin. În fine, în Liga 4, AS Negri a luat o opțiune importantă pentru titlul de campioană județeană ca urmare a victoriei externe cu 6-3 contra Bârsăneștiului.

Liga 2/ Play-off

Rezultatele etapei a șasea : FC Bihor- Sepsi Sfântu-Gheorghe 3-2, Chindia Târgoviște- FC Voluntari 1-2, Steaua- Corvinul Hunedoara 1-3.

Programul etapei viitoare/ joi, 30 aprilie, ora 19.00 : FC Voluntari- FC Bihor. Vineri, 1 mai, ora 17.30 : Chindia- Steaua. Sâmbătă, 2 mai, ora 12.30 : Sepsi- Corvinul.

Clasament : 1) Corvinul 65p., 2) Sepsi 57p., 3) FC Voluntari 55p., 4) Steaua 45p. (golaveraj 6-9), 5) FC Bihor 45p. (8-14), 6) Chindia 39p.

Liga 2/ Play-out, Grupa A

Rezultatele etapei a cincea : Ceahlăul- CS Dinamo București 0-2, CSM Slatina- ASA Târgu-Mureș 0-0, Gloria Bistrița- Metalul Buzău 0-1, Politehnica Iași- AFC Câmpulung Muscel 1-0.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 2 mai, ora 11.00 : Politehnica Iași- Gloria Bistrița, Metalul Buzău- CSM Slatina, ASA Târgu-Mureș- Ceahlăul Piatra Neamț, AFC Câ,mpulung Muscel- CS Dinamo București.

Clasament : 1) Metalul Buzău 47p., 2) ASA Târgu-Mureș 45p., 3) Politehnica Iași 40p., 4) CSM Slatina 37p., 5) Gloria Bistrița 30p., 6) CS Dinamo București 22p., 7) Ceahlăul Piatra Neamț 20p., 8) AFC Câmpulung Muscel 11p.

Liga 2/ Play-out, Grupa B

Rezultatele etapei a cincea : CSC Șelimbăr- CS Tunari 1-2, CSC Dumbrăvița- CSM Reșița 2-0, Concordia Chiajna- FC Bacău 2-0, CS Afumați- Olimpia Satu Mare 1-3.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 2mai, ora 11.00 : CS Afumați- Concordia Chiajna, FC Bacău- CSC Dumbrăvița, CSM Reșița- CSC Șelimbăr, Oimpia Satu- Mare- CS Tunari.

Clasament : 1) Concordia Chiajna 40p., (golaveraj 8-2), 2) CSM Reșița 40p. (5-5), 3) FC Bacău 39p., 4) CS Afumați 34p., 5) CSC Dumbrăvița 29p., 6) Olimpia Satu Mare 26p., 7) CSC Șelimbăr 24p., 8) CS Tunari 23p.

Liga 3, Seria 1/ Play-off

Rezultatele etapei a patra : Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Cetatea Suceava 2-3, CS Blejoi- Viitorul Onești 0-2, Sporting Liești- Știința Miroslava 4-0, KSE Târgu-Secuiesc- Șoimii Gura Humorului 2-2.

Programul etapei viitoare/ vineri, 1 mai, ora 18.00 : Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Viitorul Onești, CS Blejoi- Știința Miroslava. Sâmbătă, 2 mai, ora 18.00 : Sporting Liești- Șoimii Gura Humorului, KSE Târgu-Secuiesc- Cetatea Suceava.

Clasament : 1) Cetatea Suceava 22p., 2) Șoimii Gura Humorului 21p., 3) Sporting Liești 19p., 4) Viitorul Onești 17p., 5) KSE Târgu-Secuiesc 16p., 6) Știința Miroslava 10p., 7) Sepsi 2 5p., 8) CS Blejoi 2p.

Liga 3, Seria 1/ Play-out

Rezultatele etapei a patra : AFC Odorheiu-Secuiesc- CSM Bucovina Rădăuți 2-2, FC Bacău 2- CS Gheorgheni 3-1, CSM Vaslui- ACS USV Iași 2-2, CSM Adjud 1946- Aerostar Bacău 2-3.

Programul etapei viitoare/ vineri, 1 mai, ora 18.00 : Aerostar Bacău- CSM Vaslui, ACS USV Iași. Sâmbătă, 2 mai, ora 18.00 : CS Gheorgheni- CSM Adjud, Bucovina Rădăuți- FC Bacău 2.

Clasament : 1) CSM Vaslui 38 p., 2) AFC Odorheiu Secuiesc 36p., 3) ACS USV Iași 33p., 4) CS Gheorgheni 31p., 5) Bucovina Rădăuți 30p., 6) Aerostar Bacău 29p., 7) CSM Adjud 26p., 8) FC Bacău 2 18p.

Liga 4, Play-off

Rezultatele etapei a doua : Vulturul Măgirești- AFC Bubu 1-0, CS Bârsănești- AS Negri 3-6.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 2 mai, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- CS Bârsănești, AS Negri- AFC Bubu.

Clasament : 1) AS Negri 59p., 2) AFC Bubu 53p. (golaveraj 104-11), 3) CS Bârsănești 53p. (81-27), 4) Vulturul Măgirești 47p.

Liga 4, Play-out/ Grupa A

Rezultatele etapei a doua : Recolta Urechești- Viitorul Nicolae Bălcescu 1-2, CS Faraoani- Voința Bacău 0-2. Partida AS Măgura Cașin- Gloria Zemeș a fost amânată, iar CSM Moinești a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 2 mai, ora 14.00 : Voința Bacău- AS Măgura Cașin. Ora 18.00 : Viitorul Nicolae Bălcescu- CS Faraoani. Duminică, 3 mai, ora 11.00 : Gloria Zemeș- CSM Moinești. Recolta Urechești stă.

Clasamen t: 1) Voința Bacău 47p. (golaveraj 52-23), 2) Viitorul Nicolae Bălcescu 47p. (62-29), 3) Gloria Zemeș 39p., 4) CSM Moinești 34p., 5) AS Măgura Cașin 27p., 6) CS Faraoani 23p., 7) Recolta Urechești 12p.

Liga 4, Play-out/ Grupa B

Rezultatele etapei a doua : Măgura Târgu-Ocna – ACS Gauss Bacău 4-2, Bradul Mânăstirea Cașin- Sportul Horgești 2-2, Viitorul Dămienești- CS Dofteana 1-5. UZU Dărmănești a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 2 mai, ora 18.00 : Măgura Târgu-Ocna- Viitorul Dămienești, Sportul Horgești- UZU Dărmănești . Duminică, 3 mai, ora 11.00 : CS Dofteana- Bradul Mânăstirea Cașin. ACS Gauss Bacău stă.