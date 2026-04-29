„Sinestezii vizuale”, expoziția semnată de pictorul Ilie Boca și artistul vizual Ovidiu Ungureanu, vernisată la Muzeul de Artă Constanța

Proiectul inedit, început în 2017, s-a construit ca un dialog între generații, dar și între idei și medii artistice diferite – pictura și fotografia.

La Muzeul de Artă din Constanța, s-a deschis expoziția „Sinestezii vizuale”, semnată de reputatul pictor băcăuan Ilie Boca și de artistul vizual Ovidiu Ungureanu, ambii membri ai Filialei Bacău a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Este un proiect artistic inedit, început în anul 2017, în care imaginile stratificate propun un background vizual alb-negru încărcat de emoții, în care fotograful stabilește un loc de întâlnire cu pictorul în spațiul rural moldovenesc.

Maestrul Ilie Boca nu a putut veni la vernisaj, dar a trimis un mesaj pe care îl redăm integral:

Deși nu pot fi prezent la Muzeul de Artă din Constanța, la malul mării – un loc care mereu mi-a plăcut pentru energia și lumina lui –, mă bucur să vă fiu alături prin acest mesaj.

Expoziția „Sinestezii vizuale”, inițiată în anul 2017, nu este doar despre lucrările pe care le-am creat împreună cu Ovidiu Ungureanu, ci mai ales despre dialog: dialogul dintre noi, născut în contexte artistice precum taberele de creație și atelierele-studio, care au generat perspective proaspete și neașteptate.

Acest demers comun s-a construit ca un dialog între generații, dar și între idei și medii artistice diferite – pictura și fotografia. Colaborarea noastră a devenit, în timp, o veritabilă călătorie de descoperire: a peisajelor, a luminii și a acelor semne subtile care ne definesc.

A fost o experiență care m-a ajutat să privesc, alături de el, detalii pe care poate nu le-aș fi descoperit singur și să construim împreună o formulă artistică aparte, bazată pe complementaritate și bucuria întâlnirilor. Îi mulțumesc lui Ovidiu pentru acest proiect inedit!

Cred că arta există cu adevărat atunci când este împărtășită – cu alți artiști și, desigur, cu publicul. Este o mare bucurie să putem prezenta aceste lucrări la Muzeul de Artă din Constanța. Vă mulțumesc că ați venit și sper ca expoziția să fie pentru fiecare dintre Dvs. un prilej de descoperire și, mai ales, de bucurie vizuală, a transmis maestrul Ilie Boca.

Muzeul de Artă, despre pictorul Ilie Boca și artistul vizual Ovidiu Ungureanu

Cu o carieră de peste patru decenii, Ilie Boca este considerat un nume de referință în arta plastică românească, fiind apreciat pentru forța expresivă, profunzimea simbolică și autenticitatea limbajului plastic. Lucrările sale au fost expuse în numeroase orașe din România și din străinătate, între care București, Cluj-Napoca, Iași, Roma, Düsseldorf, Basel, Budapesta, Cairo și New York. De-a lungul carierei sale, s-a remarcat nu doar ca artist, ci și ca un important animator al vieții culturale, fiind membru fondator și timp de peste două decenii președinte al Filialei UAP Bacău, precum și inițiator al unor proiecte majore precum „Saloanele Moldovei”.

În anul 1997 i s-a acordat titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, iar în 1998 a devenit Cetățean de Onoare al localității Botoșana. În anul 2000, maestrul Ilie Boca a fost decorat cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofițer, iar în 2012 a primit titlul de Cetățean de Onoare al județului Bacău. A fost distins cu mai mult de zece premii și burse și este numit adesea „patriarhul artei contemporane băcăuane”.

Ovidiu Ungureanu, artist vizual, este o prezență activă și inovatoare în peisajul cultural contemporan. Implicat în numeroase proiecte artistice, a inițiat și coordonat rezidențe de creație (Rezidența Tescani, 2018-2025; Pralea 2016-2017, Camera obscură – Centrul de Cultură „George Apostu” 2022- 2025 etc.), a realizat filme documentare și a publicat albume dedicate artei contemporane.

Ovidiu Ungureanu a participat la expoziții personale sau de grup din România și de peste hotare. De numele său sunt legate o serie de proiecte de fotografie și instalații multimedia: Castele și Palate, I-auzi corbii, Tur de confrerie, Imagini recurente, La locul faptei cu Ion Grigorescu, Lumi oglindite (Finlanda), Cura de Oxum (Rio de Janeiro), Artiști români în Sinemorets (Bulgaria), Saloanele Moldovei (România-Republica Moldova) și lista ar putea continua.

Este laureat al Premiului Consiliului Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România, acordat în cadrul Galei Premiilor UAP 2025.

Patrimoniul Muzeului de Artă, îmbogățit cu o lucrare donată de maestrul Ilie Boca

Într-un mesaj de mulțumire, Muzeul de Artă Constanța și-a exprimat „profunda recunoștință față de maestrul Ilie Boca pentru gestul nobil de a dona lucrarea „Moment 1” (70 × 100 cm, tehnică mixtă), un act de generozitate care fortifică patrimoniul instituției și reafirmă rolul artei ca bun comun”.

Totodată, adresăm sincere mulțumiri artistului vizual Ovidiu Ungureanu, a cărui implicare activă și viziune dedicată au făcut posibil acest demers. Prin contribuția sa constantă la susținerea și promovarea artei contemporane, el devine un liant valoros între artiști, instituții și public, participând în mod direct la îmbogățirea patrimoniului cultural național.

Arta maestrului Ilie Boca a așezat Bacăul pe harta artei contemporane românești și internaționale.

A-l cunoaște pe Ilie Boca înseamnă a pătrunde în universul unui vizionar care a reușit să topească arhaicul în modern, oferind publicului un limbaj vizual de o profunzime rară.

A-i descoperi opera înseamnă a ne apropia de propriul fond spiritual, deoarece creația sa ne invită să privim lumea prin filtrul unei spiritualități autentice, prin prisma unor valori perene care traduc „dorul” și memoria spațiului românesc în forme estetice de circulație universală.

Pentru noi, acest gest reprezintă o onoare și o responsabilitate, reafirmând angajamentul de a conserva și valorifica această donație ca parte a moștenirii artistice contemporane, a transmis Leila Rus-Pîrvan, directorul Muzeului de Artă Constanța.

Expoziția „Sinestezii Vizuale” va rămâne deschisă la Muzeul de Artă din Constanța până la sfârșitul lunii mai.