Athletic Park va avea un muzeu dedicat marilor performeri ai sportului băcăuan

Sâmbătă, 2 mai, cu ocazia conferinței de lansare a proiectului va fi prezentată și Sala Campionilor, ce propune nume de rezonanță, de la Doina Melinte la Monica Roșu, de la Relu Auraș la Eusebiu Diaconu, de la Mihaela Melinte la Constantin Popovici. Galeria include și performanțele de echipă, începând cu cea a Liceului de Fotbal Bacău, campioană mondială școlară în 1973

Dat în funcțiune la finalul anului trecut, Athletic Park a devenit în scurt timp o țintă predilectă atât pentru sportivii de performanță, căt și pentru amatorii de mișcare, indiferent de vârstă. Lucru firesc având în vedere întreaga gamă de facilități și condiții oferite de primul parc atletic din România proiectat de arhitectul danez Flemming Overgaard și care se întinde pe o suprafață de 4,4 hectare.

Accesul, care se face în baza scanării unui cod QR, este gratuit, parcul urban fiind deschis publicului pe tot parcursul anului, în intervalul orar 7.00- 22.00. Structura finanțată de Consiliul Județean Bacău (95%) și Consiliul Local Bacău (5 %) și al cărei cost total este de aproape 80 milioane lei (mai exact, 79.731.104,55 lei, sumă ce va fi recuperată în proporție de 98 la sută de la ADR Nord-Est) vine în întâmpinarea tuturor pasionaților de sport și mișcare.

Baza o consitituie, evident, infrastructura atletică (pistă de alergare de 400 metri, pistă de alergare pe deal, bol centrifugal, zone de aruncări și de sărituri), însă în cadrul parcului urban se regăsesc, printre altele, un teren multi-funcțional (pentru handbal, baschet și minifotbal), un teren de volei pe nisip, o pistă de pump-track și un traseu cu obstacole. La toate acestea se adaugă clădirea administrativă (cu birouri, spații de socializare, dușuri, vestiare și toalete, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), locuri de joacă pentru copii, o zonă în aer liber cu aparate de fitness, dar și un lac de agrement de 845 metri patrați.

Ca elemente de unicitate figurează sistemul wave-light (prin care pasionații de alergare, odată conectați la o aplicație, își pot monitoriza și regla viteza de deplasare), pista de alergare pe teren variat și bolul centrifugal, care a fost realizat în baza unei consultări cu un specialist de la Universitatea din Bologna. Iar începând din acest weekend, un alt punct de mare atracție al Athletic Park îl va constitui un muzeu dedicat marilor performeri ai sportului băcăuan. Denumit sugestiv, Sala Campionilor, muzeul va fi inaugurat sâmbătă, 2 mai, odată cu conferința de lansare a proiectului și la care vor participa oficialități locale și invitați de marcă din lumea sportului băcăuan. La eveniment și-a anunțat prezența și fosta campioană olimpică la maraton, Constantina Diță, actuala președintă a Federației Române de Atletism.

Sala Campionilor, care va propune în viitor și o bază de date computerizată, reunește diferite exponate (medalii, cupe, diplome, echipament etc), donate de oameni care, în calitate de sportivi sau antrenori, au cucerit titluri olimpice, mondiale și europene.

De la Doina Melinte la Monica Roșu, de la Relu Auraș la Eusebiu Diaconu, de la Mihaela Melinte la Constantin Popovici, iar lista, pe care figurează inclusiv performanțe ale sporturilor de echipă (titlul de campioană mondială școlară cucerit de de Liceul de Fotbal din Bacău, Cupa Cupelor la handbal feminin adjudecată de Știința Bacău, Cupa Ligii obținută de FCM Bacău și reușitele interne și internaționale atât ale echipei de volei feminin a Științei, cât și ale Universității „Vasile Alecsandri”), este una lungă și în permanentă actualizare.

În acest sens, există toate premizele ca în viitorul apropiat galeria să fie completată cu alte nume de mare rezonanță. Iar cel mai așteptat nume în Anul Nadia Comăneci este, natural, cel al „Zeiței de la Montreal”! Totodată, este clar că fiecare viitoare performanță băcăuană majoră la nivel sportiv își va putea găsi locul în Sala Campionilor. Și, la drept vorbind, o dată cu darea în funcțiune a Athletic Park, șansele sportului băcăuan de a fi „citius, altius, fortius” sunt, la rândul lor, mai mari.

Evenimentul de inaugurare a bazei sportive Athletic Park va avea loc sâmbătă, 2 mai, de la ora 10:30.