Autostrada A7 Bacău – Pașcani nu va mai fi finanțată din grantul PNRR. Fondurile vor fi realocate către proiecte feroviare

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță (USR), a anunțat că tronsoanele autostrăzii A7 dintre Bacău și Pașcani nu vor mai fi finanțate din componenta de grant a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), urmând să fie trecute pe componenta de împrumut. Decizia vine în contextul în care lucrările nu pot fi finalizate până la termenul limită impus de PNRR, august 2026.

Anunțul a fost făcut în cadrul primei conferințe de presă susținute de Miruță în calitate de ministru interimar al Transporturilor.

Potrivit acestuia, fondurile nerambursabile care erau alocate inițial acestor tronsoane vor fi realocate către proiecte feroviare aflate într-un stadiu mai avansat de implementare, care pot fi finalizate și deschise circulației până la termenul limită stabilit de Comisia Europeană.

„Legat de termenele de finalizare, ceea ce spun oamenii din minister este un pic mai pesimist decât ce spune constructorul, dar avem capacitatea să facem o medie între asumările celor doi și să luăm o decizie cu șanse mari de a nu pierde acești bani”, a declarat ministrul.

Diferența dintre termenele contractuale și cele din PNRR

Radu Miruță a explicat că termenul contractual de finalizare pentru lucrările realizate de constructorul UMB este decembrie 2026, însă termenul limită pentru decontarea fondurilor prin PNRR este august 2026.

În urma discuțiilor dintre reprezentanții Ministerului Transporturilor și constructor, autoritățile au constatat că situația diferă de la un tronson la altul.

„Pentru unele se poate, pentru altele nu”, a precizat Miruță, menționând că cele mai mari probleme se înregistrează pe loturile din zona Bacău, unde stadiul lucrărilor este în prezent de aproximativ 45–50%.

Realocarea fondurilor europene

În aceste condiții, Guvernul ia în calcul o realocare a fondurilor din PNRR. Proiectele care nu pot fi finalizate la termenul stabilit riscă să piardă finanțarea nerambursabilă, iar banii ar putea fi redirecționați către proiecte feroviare deja avansate, finanțate în prezent din împrumuturi.

În schimb, tronsoanele de autostradă care nu se încadrează în calendarul PNRR vor fi finanțate prin componenta de împrumut, unde condițiile de implementare sunt mai flexibile.

Cum au ajuns loturile pe finanțare prin grant

La începutul mandatului guvernului condus de Ilie Bolojan, România a obținut transferul a cinci loturi din Autostrada A7 Moldova de pe componenta de împrumut pe cea de grant a PNRR, în urma renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliență.

Negocierile au fost coordonate de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene de atunci, Dragoș Pîslaru, care sublinia la momentul respectiv că mutarea pe grant reprezenta „o certitudine de execuție pentru aceste lucrări”.

Transferul a vizat întreaga secțiune Focșani – Bacău (trei loturi) și două loturi din tronsonul Bacău – Pașcani:

Săucești – Trifești

Trifești – Gherăești

Valoarea totală a finanțării nerambursabile pentru aceste proiecte este de aproximativ 2,15 miliarde de euro.

Stadiul actual al lucrărilor

Pe secțiunea Focșani – Bacău, lucrările au avansat semnificativ. Lotul 1 Focșani – Domnești Târg și o parte din lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni au fost deja deschise circulației.

Lotul 2 Adjud – Răcăciuni are un stadiu fizic de aproximativ 95% , iar deschiderea circulației este estimată pentru august 2026 , în termenul PNRR.

are un stadiu fizic de aproximativ , iar deschiderea circulației este estimată pentru , în termenul PNRR. Lotul 3 Răcăciuni – Municipiul Bacău a ajuns la un stadiu fizic de 73%, cu același termen estimat de finalizare.

În schimb, situația este mai dificilă pe tronsonul Bacău – Pașcani, unde lucrările sunt mult mai puțin avansate:

Lotul 1 Săucești – Trifești : sub 50% realizat

: sub realizat Lotul 2 Trifești – Gherăești : aproximativ 47%

: aproximativ Lotul 3 Mircești – Pașcani: puțin peste 48%

Din acest motiv, aceste loturi sunt considerate de autorități drept proiecte cu risc ridicat de a nu respecta termenul limită din PNRR.