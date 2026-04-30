Programul casieriilor RAJA de 1 Mai 2026!

Vineri – 01 mai 2026, casieriile RAJA și compartimentele care desfășoară activități de lucru cu publicul vor fi închise.

Pentru efectuarea plăților, abonații pot folosi serviciile online, precum contul de client RAJA (accesibil pe pagina web www.rajac.ro sau prin aplicația de mobil), virament bancar sau direct debit. Clienții care nu au acces la soluțiile de plată la distanță pot achita facturile la punctele de plată PayPoint, Westaco și în incinta magazinelor „La doi Pași”.

Activitatea structurilor RAJA SA care asigură continuitatea serviciilor de alimentare cu apă și de preluare/tratare a apelor uzate se desfășoară fără întrerupere.

Documentele, înscrisurile sau actele specifice pentru diferite servicii pot fi transmise prin intermediul secțiunilor dedicate de pe site-ul RAJA și al platformelor online specifice (contul de client, portalul de avize, formularul de sesizări) sau pe adresele de e-mail comunicate pe pagina web a societății https://rajac.ro/contact/.

Pentru eventuale disfuncționalități survenite la nivelul infrastructurii de apă și canalizare, clienții societății pot apela numărul de telefon al Dispeceratului – 0241/924, accesibil 24 de ore din 24. Echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze cu promptitudine pentru remedierea în timp util a tuturor avariilor sau a problemelor apărute în sistem, astfel încât utilizatorii să poată beneficia de serviciile noastre la parametri optimi.

Biroul de Comunicare RAJA SA