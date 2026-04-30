Cea de-a VIII-a ediție a Concursului regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”

– organizată la Facultatea de Științe Economice a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău – 25 aprilie 2026

La data de 25 aprilie 2026, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost gazda unei noi ediții a Concursului regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”, eveniment adresat elevilor din liceele tehnologice, profil servicii, interesați de domeniul științelor economice.

Manifestarea a fost organizată în parteneriat cu Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui, Liceul „Carol I” Bicaz, Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc și Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci.

Concursul a ajuns la cea de-a VIII-a ediție și are ca obiectiv promovarea excelenței în educație, precum și consolidarea parteneriatelor educaționale, prin intensificarea colaborării dintre instituțiile implicate.

Evenimentul a reunit participanți din județele Bacău, Galați, Neamț, Vaslui și Vrancea, care și-au demonstrat cunoștințele dobândite la disciplinele Contabilitate, Marketing și Administrarea firmei, corespunzătoare celor trei secțiuni la nivelul cărora s-a desfășurat competiția.

Primele locuri, la fiecare dintre cele trei secțiuni, au fost obținute de următorii elevi:

Secțiunea Contabilitate: Ciocoi Alin – Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău (Premiul I), Matei Tudor-Ioan – Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani (Premiul II), Enache Andrei-Emanuel – Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani (Premiul III), Dinga Teodora – Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani (Mențiune);

Secțiunea Marketing: Mircia Andrei Dănuț – Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui (Premiul I), Ranghilovici Andreea – Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani (Premiul II), Bușilă Denise-Ștefania – Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani (Premiul III), Saragea Loredana – Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani (Mențiune), Manea Ionela-Ștefania – Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui (Mențiune) și Tulan Denisa-Andreea – Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” Piatra Neamț (Mențiune);

Secțiunea Administrarea firmei: Țurcanu Licia Ionela – Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” Piatra Neamț (Premiul I), Sîrbu Denis Constantin – Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui (Premiul II), Rotaru Mihaela Raluca – Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci (Premiul III), Benchea Lăcrămioara – Colegiul „N. V. Karpen” Bacău (Mențiune), Badic Raluca-Julia – Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani (Mențiune) și Radu Ionel Adelin – Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani (Mențiune).

În semn de apreciere a eforturilor depuse și a performanțelor obținute, elevii clasați pe primele locuri au fost recompensați cu premii în bani.

Evenimentul s-a desfășurat în asociere cu Consiliul Județean Bacău și a fost sponsorizat de Aerostar SA Bacău și Electric Plus SRL Bacău.