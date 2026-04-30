Centrul de Transfuzii Bacău, pe plus din toate punctele de vedere

Zilele în care subiectele pe bază de stocuri reduse de sânge în centrele de transfuzii par apuse demult. Mai ales la Centrul de Transfuzii Bacău, care așa cum ne-a obișnuit, stabilește noi și noi recorduri.

Așa este și startul în anul 2026, iar în primul trimestru se constată un număr foarte mare de donatori. Mai exact, în primele trei luni s-a înregistrat un număr de 2.795 de donări, o medie de peste 40 de donări pe zi, în condițiile în care în cele trei luni de la începutul anului au fost doar 60 de zile lucrătoare. De menționat că, o parte din donatorii fidelizați au donat chiar și de două ori în cele trei luni.

Această situație a condus la cazul fericit în care stocurile de sânge sunt foarte bune, poziție din care centrul băcăuan ajută și alte centre din țară aflate în nevoie. „Cel mai bine, în momentul de față, stăm la grupele 0 și B, dar și la celelelate. Nu este o regulă. Situația fluctuează. Am avut situații când am stat mai bine pe celelalte grupe. Cerințe sunt dar putem face față liniștiți”, a precizat dr. Adriana Ghindă, directoare Centrului de Transfuzii Bacău.

Interesant este că, în conformitate cu legislația în vigoare, care spune că se poate dona oriunde pe teritoriul țării, la Centrul de Transfuzii Bacău s-au prezentat și donatori din alte județe. În acestă situație se află și mulți studenți, unii chiar din București, care au donat în Bacău, aceștia spunând că timpii de așteptare sunt foarte mari în Capitală. În acest caz, programările se fac online, pe o platformă specializată, dar trebuie știut că la Centrul de Transfuzii Bacău orice donator este primit și fără programare. De altfel, pe acea platformă sunt conectate și spitalele din țară, care pot verifica în permanență stocurile de sânge de la centrele din toată țara.

Foarte important este și faptul că toate beneficiile pentru donatori se respectă și sunt la zi. Reamintim că donatorii primesc bonuri de masă în valoare de 280 de lei, ceea ce a dus la situația în care toți membrii unei familii să doneze, astfel reușind să rotunjeazscă veniturile casei.

Ar mai trebui spus doar faptul că urmează sezonul cald și există pericolul virusului West Nile. Acesta este transmis de țânțari, iar perioada periculoasă este între lunile iunie și septembrie, chiar octombrie. Din fericire, anul trecut nu au fost cazuri în județul nostru, iar cei de la Centrul de Transfuzii Bacău speră ca și în acest an să fie bine din acest punct de vedere.