Sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici: prima tranșă va fi plătită în luna mai

Plata sprijinului financiar destinat pensionarilor cu venituri mici va începe în luna mai, când prima tranșă va ajunge la aproximativ 2,9 milioane de beneficiari, în cadrul „Pachetului de solidaritate” adoptat de Guvern.

Ajutorul financiar va fi acordat în două tranșe – în lunile mai și decembrie 2026 – fără a fi necesară depunerea unor cereri, plățile urmând să fie efectuate automat prin casele teritoriale și sectoriale de pensii. Sumele acordate diferă în funcție de nivelul pensiei. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi un sprijin total de 1.000 de lei, în două tranșe de câte 500 de lei.

Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 800 de lei, câte 400 de lei în fiecare etapă, iar pensionarii cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor beneficia de 600 de lei, respectiv câte 300 de lei în luna mai și în decembrie. Potrivit autorităților, măsura nu reprezintă o majorare permanentă a pensiilor, ci un sprijin punctual destinat persoanelor cu venituri reduse, în contextul presiunilor generate de creșterea prețurilor.

În ceea ce privește plata pensiilor, Casa Națională de Pensii Publice precizează că beneficiarii care primesc banii în cont bancar sau pe card primesc, de regulă, sumele în data de 12 a fiecărei luni, cel târziu până pe 13. Pentru pensionarii care primesc banii prin poștă, distribuirea se face la domiciliu în intervalul 1–15 ale lunii.

În paralel, pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei se aplică, începând cu 1 august 2025, o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru partea care depășește acest prag.

Contribuția este valabilă până la 31 decembrie 2027, iar autoritățile estimează că, după această perioadă, eliminarea taxei ar putea duce la creșterea sumelor încasate lunar de pensionari. Pachetul de măsuri include și sprijin suplimentar pentru familiile vulnerabile, prin majorarea venitului minim de incluziune, dublarea stimulentului educațional pentru copiii din medii defavorizate și creșterea prestațiilor sociale acordate copiilor cu dizabilități.

Autoritățile susțin că aceste măsuri urmăresc protejarea veniturilor categoriilor vulnerabile și îmbunătățirea nivelului de trai pentru pensionari și familiile cu venituri reduse.