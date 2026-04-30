O clasă de la o școală din Bacău a rămas fără învățătoare. Plata cu ora este sub salariul unei casierițe din supermarket

O clasă de la Școala Gimnazială „Nicu Enea” din Bacău a rămas fără învățătoare după ce cadrul didactic titular a intrat în concediu prenatal, iar școala nu reușește să găsească un înlocuitor. Principalul motiv: remunerația pentru orele predate este atât de mică încât ar însemna un venit orar sub cel al unei casierițe dintr-un supermarket.

Potrivit informațiilor Deșteptarea, postul a fost raportat imediat către Inspectoratul Școlar Județean Bacău ca vacant temporar și a fost scos la concurs pentru ocupare în regim de „plată cu ora”, conform metodologiei în vigoare.

„Regimul de salarizare netractiv impus de legislația actuală pentru plata cu ora, o sumă cuprinsă între 17 și 20 de lei net pe oră, în funcție de studii și vechime, face ca ocuparea postului să fie extrem de dificilă pentru potențialii candidați”, se arată într-o informare transmisă părinților.

În practică, chiar și în scenariul cel mai favorabil, plata ajunge la aproximativ 22 de lei net pe oră pentru un cadru didactic debutant – un nivel comparabil sau chiar mai mic decât salariul orar al unui lucrător comercial din supermarket, unde veniturile ajung frecvent la 20–25 de lei pe oră, la care se adaugă tichete de masă și alte beneficii.

Conducerea școlii spune că a încercat să găsească soluții rapide pentru cele aproximativ șapte săptămâni rămase până la finalul anului școlar. Au fost contactați profesori pensionari, suplinitori sau studenți la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, însă fără rezultat.

Pentru moment, unitatea încearcă să acopere temporar orele cu cadre didactice din școală. Pentru zilele de 4 și 5 mai, suplinirea va fi realizată în funcție de disponibilitatea profesorilor din unitate.

Conducerea școlii spune că este în dialog permanent cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău pentru a găsi un învățător care să preia clasa până la finalul lunii iunie și face apel inclusiv la părinți să semnaleze eventuale persoane calificate – absolvenți de liceu pedagogic sau studenți ori absolvenți ai specializării Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – care ar putea accepta postul temporar.