Euro trece de 5,14 lei: semnal de panică sau ajustare inevitabilă?

Cursul euro a atins astăzi 5,14 lei, în creștere față de 5,10 lei înregistrat ieri și semnificativ peste nivelul de 4,97 lei de acum un an. La prima vedere, saltul pare abrupt și alimentează temerile privind o posibilă destabilizare a monedei naționale. O analiză mai atentă a evoluției arată însă că nu asistăm la un șoc izolat, ci la continuarea unui trend început în urmă cu aproape un an.

Datele oficiale ale Banca Națională a României indică o schimbare clară de regim în mai 2025. După o perioadă lungă de stabilitate relativă, în jurul valorii de 4,95–4,98 lei/euro, cursul a cunoscut o creștere bruscă, depășind pragul psihologic de 5 lei. Important este faptul că ulterior nu a revenit la nivelurile anterioare, ci s-a stabilizat într-un nou interval, cu o tendință lent ascendentă. Din această perspectivă, nivelul de 5,14 lei reprezintă mai degrabă o consolidare a unei noi realități decât o deviație excepțională.

Contextul politic joacă un rol esențial în această dinamică. Episodul din mai 2025 a coincis cu o perioadă electorală tensionată, iar evoluțiile recente au loc pe fondul unei noi incertitudini, generate de moțiunea de cenzură și fragilitatea guvernamentală. Piețele financiare reacționează rapid la astfel de semnale: investitorii devin mai precauți, fluxurile de capital se temperează, iar cererea pentru valută crește. În acest sens, cursul de schimb devine un barometru al încrederii.

Totuși, explicațiile nu se opresc la factorul politic. În spațiul public a revenit tot mai frecvent ideea că leul ar fi „ținut artificial” la un nivel mai ridicat decât ar permite fundamentele economice. Într-adevăr, politica Banca Națională a României este una de flotare controlată, ceea ce înseamnă intervenții pentru a limita volatilitatea excesivă. Acest lucru nu implică însă un curs „fals”, ci mai degrabă o administrare atentă a ritmului de ajustare. BNR încearcă să evite șocurile bruște, care ar putea declanșa reacții în lanț în economie.

Mult mai relevantă este însă evoluția indicatorilor macroeconomici. Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra deteriorării accelerate a economiei începând cu a doua parte a anului 2025. Potrivit acestuia, măsurile fiscale adoptate atunci au încetinit economia, iar impactul s-a amplificat în 2026. România se confruntă simultan cu o creștere economică slabă, inflație ridicată și costuri mari de finanțare — o combinație care, în mod tradițional, pune presiune pe moneda națională.

Dincolo de discursul politic sau de percepțiile din spațiul public, datele indică un dezechilibru în creștere. Într-un astfel de context, deprecierea leului apare mai degrabă ca o consecință logică decât ca o anomalie.

Cu toate acestea, nu există deocamdată indicii ale unei crize valutare. Deprecierea este graduală, iar mișcările sunt controlate. Diferența față de episoadele de panică din trecut este semnificativă: nu asistăm la salturi violente, ci la o ajustare lentă, în linie cu evoluțiile economice și politice.

În concluzie, pragul de 5,14 lei pentru un euro nu marchează o ruptură, ci confirmă o tendință. Leul nu se prăbușește, dar se repoziționează într-un context economic mai fragil și mai incert. Direcția este dictată de fundamente, iar viteza — de intervențiile băncii centrale. Întrebarea nu este dacă cursul va crește, ci cât de rapid și în ce condiții va continua această ajustare.