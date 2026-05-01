Comănești: Contract semnat pentru construirea a peste 2,4 km de piste de biciclete

Primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul „Construire piste de biciclete în orașul Comănești, județul Bacău”, investiție finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Contractul de lucrări, înregistrat cu numărul 25413 din 22 aprilie 2026, are o valoare de execuție de 2,1 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a investiției pentru acest tronson se ridică la 2,9 milioane de lei. Potrivit proiectului, în oraș vor fi amenajați 2,4 kilometri de piste pentru biciclete, cu o lățime de 2,4 metri.

Investiția are ca obiectiv dezvoltarea mobilității urbane durabile și promovarea transportului alternativ în Comănești.

Reprezentanții administrației locale precizează că proiectul este destinat atât copiilor și tinerilor, cât și celorlalți locuitori ai orașului, oferind un spațiu sigur pentru deplasare, mișcare și recreere.

Totodată, investiția contribuie la încurajarea unui stil de viață activ și la reducerea poluării. În perioada următoare urmează să înceapă lucrările de execuție.