Incendiu într-un apartament din Bacău; șapte persoane s-au autoevacuat

Pompierii militari au intervenit, miercuri, în municipiul Bacău, pe strada Banca Națională, după ce a fost semnalată degajare de fum dintr-un apartament, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, autoplatforma pentru intervenții la înălțime și o autospecială de primă intervenție și comandă, încadrate cu echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău.

De asemenea, a fost notificat operatorul de distribuție a gazelor naturale, DelGaz Grid, pentru luarea măsurilor specifice de siguranță.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, fiind afectate bunuri dintr-o cameră a apartamentului. În timpul intervenției, șapte persoane s-au autoevacuat, fără a fi înregistrate victime.

Pompierii continuă verificările pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.