Umbrărescu redeschide o cale ferată închisă de 14 ani

Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu confirmă încă o dată influența majoră pe care o are în sectorul infrastructurii din România. După ce grupul UMB a preluat combinatul siderurgic din Oțelu Roșu, autoritățile feroviare au demarat proceduri rapide pentru readucerea în funcțiune a liniei feroviare 215 Caransebeș–Oțelu Roșu, abandonată de aproximativ 14 ani.

Linia, pe care vegetația a ajuns să acopere șinele, urmează să fie reparată pentru a permite transportul materiilor prime și al produselor siderurgice. Interesul este direct: UMB intenționează să utilizeze calea ferată pentru a transporta fierul beton produs la combinat către propriile șantiere de autostrăzi și lucrări de infrastructură.

Strategia lui Umbrărescu vizează integrarea producției de oțel în interiorul grupului său. Combinatul ar urma să furnizeze fier beton și sârmă pentru construcții – materiale utilizate pe scară largă în proiectele de infrastructură rutieră pe care compania le derulează în mai multe zone ale țării.

În acest context, Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara din cadrul CFR a lansat mai multe proceduri de achiziție pentru materiale necesare reparațiilor la linie. În sistemul electronic de achiziții publice au fost publicate anunțuri pentru cumpărarea unor componente feroviare precum plăcuțe din cauciuc, plăcuțe din polietilenă și dibluri de plastic.

Cel mai recent contract scos la licitație vizează furnizarea de tirfoane, estimat la aproximativ 270.000 de lei. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 26 mai 2026. Potrivit documentației, materialele vor fi folosite pentru recondiționarea traverselor de beton existente și consolidarea infrastructurii feroviare pe sectorul dintre Caransebeș și Oțelu Roșu.

Lucrările pregătitoare au început deja pe teren. „Am efectuat defrișări pe traseu, iar următoarea etapă va include consolidarea liniei. Estimăm că în două-trei luni infrastructura va fi adusă într-o stare de siguranță”, a declarat directorul SRCF Timișoara, Gheorghe Lupșan.

Circulația trenurilor depinde însă și de progresul lucrărilor de modernizare pe tronsonul feroviar Caransebeș–Lugoj, unde contractul este executat de asocierea RailWorks. Conform datelor recente, proiectul se află la un stadiu fizic de aproximativ 7,27%.

Potrivit reprezentanților SRCF, un interval realist pentru repunerea în funcțiune a liniei ar fi de aproximativ șase luni, ceea ce ar permite reluarea transportului de marfă în cursul toamnei.

Pe termen mai lung, autoritățile feroviare iau în calcul și relansarea transportului de călători pe această rută. Reintroducerea trenurilor ar putea contribui la reducerea izolării feroviare a unei zone din Banat care a rămas fără legături funcționale de transport de mai bine de un deceniu.