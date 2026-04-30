Bacăul va găzdui etapa națională a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață” pentru gimnaziu

Municipiul Bacău va găzdui, în perioada 4–7 mai 2026, etapa națională a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață”, competiție destinată elevilor din clasele V–VIII și inclusă în calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare organizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Bacău, la ediția din acest an s-au calificat 106 elevi din toate județele țării, însoțiți de 42 de profesori coordonatori. Participanții își vor demonstra competențele de lectură, interpretare și comunicare într-un cadru educațional competitiv care promovează lectura ca instrument esențial pentru dezvoltarea personală și formarea gândirii critice.

Festivitatea de deschidere va avea loc luni, 4 mai, de la ora 17:00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, în prezența reprezentanților autorităților locale, ai instituțiilor de învățământ, profesorilor și elevilor participanți.

Proba scrisă a competiției este programată marți, 5 mai, începând cu ora 10:00, iar proba orală se va desfășura miercuri, 6 mai.

Unitatea de învățământ gazdă este Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, instituție cu tradiție în învățământul băcăuan, care va asigura organizarea probelor și a activităților din cadrul olimpiadei.

Inspectorul școlar general al județului Bacău, prof. Ana-Maria Egarmin, a transmis succes tuturor participanților, subliniind că organizarea competiției la Bacău reconfirmă rolul comunității educaționale locale în promovarea excelenței școlare și a valorilor culturale.