Petiție pentru relaxarea regulilor de acces în Athletic Park Bacău

Mai mulți cetățeni au inițiat o petiție online prin care solicită Primăriei municipiului Bacău și primarului modificarea regulamentului de acces în Athletic Park, considerând că unele prevederi limitează excesiv utilizarea normală a spațiului public.

Documentul precizează că inițiatorii nu cer eliminarea regulilor de bun-simț și nici tolerarea unor comportamente care ar putea afecta activitățile sportive. Semnatarii subliniază că susțin utilizarea pistei de alergare exclusiv pentru activități specifice, precum alergarea sau mersul alert, fără blocarea acesteia sau folosirea pentru activități improprii.

Prin petiție se solicită însă eliminarea unor restricții considerate excesive. Printre acestea se numără limitarea accesului pe piste pentru plimbare sau tranzit, obligativitatea înregistrării pentru utilizarea facilităților, interdicția accesului cu cărucioare sau biciclete pentru copii și restricționarea accesului pe spațiile verzi neamenajate.

Inițiatorii atrag atenția și asupra principiilor de accesibilitate și nediscriminare, menționând că legislația prevede asigurarea accesului real al persoanelor cu dizabilități la spațiile publice. În opinia lor, reguli prea restrictive sau lipsa unor condiții adecvate pot conduce la forme de discriminare indirectă.

Semnatarii subliniază că nu doresc transformarea parcului într-un spațiu fără reguli, ci adoptarea unui regulament „clar, echilibrat și adaptat realității”, care să permită atât desfășurarea activităților sportive, cât și accesul civilizat al tuturor cetățenilor. Petiția a fost adresată autorităților locale, care urmează să analizeze solicitările formulate.