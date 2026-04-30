Peste 900 de polițiști, jandarmi și pompieri, mobilizați în județul Bacău în minivacanța de 1 Mai

Structurile județene ale Ministerului Afacerilor Interne vor acționa zilnic, în perioada 1–3 mai, pentru siguranța cetățenilor din județul Bacău, în contextul minivacanței de 1 Mai, potrivit autorităților.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a anunțat că peste 900 de polițiști vor fi prezenți suplimentar în teren, față de dispozitivul curent, pentru menținerea ordinii și siguranței publice și prevenirea producerii unor evenimente negative.

Polițiștii vor acționa în dispozitive mixte de ordine publică, prin patrule pedestre și auto, fiind stabilite activități specifice pentru menținerea siguranței în zonele aglomerate. De asemenea, vor fi organizate acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor cu violență, a evaziunii fiscale și a altor fapte care aduc prejudicii patrimoniului public și privat.

La misiuni participă polițiști din structurile operative – ordine publică, rutieră, transporturi, investigații criminale, investigarea fraudelor, arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și luptători ai structurilor de intervenție rapidă. Totodată, au fost constituite rezerve de personal pregătite să intervină dacă situația o va impune.

Pentru prevenirea accidentelor, polițiștii rutieri vor monitoriza valorile de trafic pe principalele drumuri naționale și europene din județ, iar pe toată durata minivacanței vor acționa cu autospeciale dotate cu aparate radar și DrugTest, pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

La rândul lor, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău vor asigura măsurile de ordine publică la evenimentele organizate în această perioadă.

Jandarmii vor acționa zilnic în județ pentru pază și protecție instituțională, prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice, acordând o atenție deosebită zonei montane, unde se așteaptă un număr mare de turiști. Aceștia vor fi prezenți în special în stațiunea Slănic Moldova și zona Târgu Ocna, în zonele de agrement și pe traseele turistice.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va desfășura misiuni și în județele Bacău, Iași și Neamț, în cooperare cu celelalte structuri ale MAI, pentru prevenirea incidentelor și menținerea unui climat de siguranță. De asemenea, sâmbătă, 2 mai, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică la meciul de fotbal dintre Oțelul Galați și Metaloglobus București, care va avea loc în municipiul Galați.

În același timp, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău a anunțat că peste 100 de pompieri militari vor fi zilnic la datorie, pregătiți să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, iar echipajele SMURD vor asigura acordarea primului ajutor medical calificat.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte câteva măsuri de prevenție pentru a evita incidentele: să fie atenți la bunurile personale în zonele aglomerate, să evite conflictele, să nu conducă sub influența alcoolului, să aprindă focul doar în locuri special amenajate și să nu parcheze autoturismele pe căile de acces pentru intervenții.

În cazul producerii unor evenimente de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112 și să consulte platforma fiipregatit.ro sau aplicația mobilă a Departamentului pentru Situații de Urgență pentru informații despre comportamentul în situații de risc.