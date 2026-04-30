Bacău: Jandarmii mobili s-au clasat pe locul al II-lea la concursul național de jandarmerie montană

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău a participat la cea de-a XII-a ediție a concursului de jandarmerie montană, organizat la Centrul de Pregătire Sinaia.

Competiția a inclus trei probe principale, concepute pentru a testa rezistența fizică, abilitățile tehnice și capacitatea de intervenție în mediul montan.

Prima probă a constat într-o alergare pe teren variat, pe o distanță de 9 kilometri, desfășurată cu echipamentul complet de alpinism.

Ulterior, participanții au parcurs o probă tehnică desfășurată în perete de stâncă, ce a presupus urcarea asigurată cu „linia vieții” până la podul indian, traversarea acestuia pe o distanță de aproximativ 50 de metri, urmată de o coborâre în rapel de la o înălțime de 40 de metri.

Competiția s-a încheiat cu o probă medicală, în cadrul căreia echipele au avut de gestionat un scenariu complex, aplicând manevre specifice acordării primului ajutor.

La concurs au participat 14 echipe din structurile de jandarmerie montană, precum și din structuri antiteroriste și de acțiuni speciale.

Detașamentul 1 din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău a fost reprezentat de două echipe.

În urma desfășurării probelor, echipa reprezentativă s-a clasat pe locul al II-lea, iar cea de-a doua echipă a obținut mențiune, confirmând nivelul ridicat de pregătire și profesionalism al jandarmilor băcăuani.