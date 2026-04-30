Tenis/ CN Under 14: Băcăuanca Ana Sofia Dănilă (ACS Moldosport), în finala pentru titlul de campioană a României la simplu!

Joi, Sofia și colega sa de club, Anastasia Găbureanu au cucerit bronzul național la dublu fete, în timp ce Simon Andrei (SCM Bacău) a luat bronzul la dublu băieți

Tenisul băcăuan iese din nou la rampă. Venind impetuos la fileu și lovind devastator! De data aceasta, la Campionatele Naționale Under 14 ce se desfășoară la Târgu-Mureș. Prim-planul este asigurat de Ana Sofia Dănilă. Pornită ca principală favorită a turneului de simplu feminin, sportiva antrenată de Ovidiu Ciulină la ACS Moldosport Bacău și-a respectat din plin statutul. Astfel, Sofia va disputa vineri, 1 mai, de la ora 11.00, finala pentru titlul de campioană a României în compania favoritei 2, Mara Elena Marincean (CST Mara).

Un meci al orgoliilor între primele două favorite, dar și un meci în care Sofia Dănilă și-ar putea face un cadou splendid cu doar o zi înainte de împlinirea vârstei de 14 ani!

Băcăuanca a avut un parcurs excelent la această ediție a Naționalelor U14, ajungând în finala de simplu fete după două victorii-blitz (6-0, 6-1 Maria Sofia Iacob și 6-1, 6-0 cu Teodora Popescu) și o super-reușită la capătul unei partide-thriller în semifinalele de joi: 6-0, 6-7(3), 5-3, cu Ryana Iancău Deac, care s-a văzut nevoită să abandoneze în decisiv. „Sofia a jucat excepțional”, a sintetizat antrenorul Ovidiu Ciulină, care, în așteptarea finalei pentru aur la simplu fete, se bucură de bronzul național la dublu feminin cucerit joi după-amiază de elevele sale, Sofia Dănilă și Anastasia Găbureanu.

În finala mică a turneului de dublu fete, perechea Dănilă-Găbureanu s-a impus cu 6-3, 6-4 în fața cuplului Rebeca Băjenaru (CSU Simona Halep Constanța)/ Raluka Matei (ACS Orizont), urcând astfel pe treapta a treia a podiumului de premiere la Naționalele de la Târgu-Mureș. Bronz național U14 în contul Bacăului și la dublu masculin. Reușita aparține tenismenului antrenat de Mihai Ciuntea la SCM, Simon Andrei, care a făcut pereche cu gălățeanul de la Arcada, Nicholas Tănasă. Învinși în semifinale de perechea ce s-a laureat noua campioană a țării la dublu băieți (William Văsîi/ Victor Dobrescu), Simon Andrei și Nicholas Tănasă s-au impus în finala mică: 7-6(4), 6-3.

Așadar, medalii de bronz atât la dublu fete, cât și dublu băieți pentru tenisul băcăuan U14, care atacă vineri, în prima zi de mai, aurul la simplu fete. Felicitări și baftă!