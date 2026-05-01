De la demonstrațiile muncitorești la „iarba verde”: povestea zilei de 1 Mai

Ziua de 1 Mai a traversat, în ultimul secol, transformări spectaculoase. De la o zi de protest pentru drepturile muncitorilor, la o sărbătoare ideologizată în perioada comunistă și până la o simplă zi liberă dedicată relaxării, semnificațiile acestei date s-au schimbat profund. În 1989, la Bacău, ca în întreaga România, avea loc ultimul „1 Mai muncitoresc”, marcat prin tradiționalele demonstrații organizate de regimul comunist. După evenimentele din Revoluția Română din 1989, această formă de sărbătoare avea să dispară aproape complet.

Originea occidentală a Zilei Muncii

Puțini își mai amintesc astăzi că 1 Mai nu s-a născut în spațiul comunist, ci în Occident, în contextul luptei muncitorilor pentru drepturi sociale. În anul 1889, Congresul Internaționalei Socialiste a declarat această zi drept Ziua Internațională a Muncii, în memoria victimelor protestelor muncitorești din Chicago, din 1886. La 1 mai 1886, sute de mii de muncitori americani au ieșit în stradă cerând reducerea programului de lucru la opt ore. Cea mai mare demonstrație a avut loc la Chicago, unde aproximativ 90.000 de oameni au participat la proteste, dintre care aproape 40.000 erau deja în grevă. Rezultatul acestor mișcări a fost semnificativ: peste 35.000 de muncitori au obținut dreptul la ziua de muncă de opt ore, fără reducerea salariului. Evenimentele aveau să devină cunoscute pe plan mondial după incidentele violente din Haymarket Square, din 3 mai 1886, când poliția a intervenit brutal împotriva protestatarilor. Mai mulți muncitori au fost împușcați, iar numeroși alții răniți. Aceste episoade au rămas în istorie ca simbol al luptei pentru drepturile muncitorilor și au consacrat definitiv data de 1 Mai ca zi a solidarității muncitorești.

Primele manifestări din România

În România, Ziua Muncii a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1890, de către mișcarea socialistă. În primele decenii, manifestările aveau caracter sindical și politic, fiind organizate de muncitori și de organizațiile socialiste. După Al Doilea Război Mondial, odată cu instaurarea regimului comunist, semnificația acestei zile s-a schimbat radical. Ziua Muncii a fost confiscată de propaganda oficială și transformată într-o demonstrație de loialitate față de partid și conducătorii statului. Coloane imense de oameni defilau pe marile bulevarde, purtând pancarte și lozinci propagandistice. În primii ani erau elogiate figurile ideologiei socialiste – Marx, Engels sau Stalin – iar mai târziu s-a dezvoltat cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu.

1 Mai în Bacău, în anii comunismului

Pentru a înțelege atmosfera acelor ani, este suficient să răsfoim paginile ziarului local „Steagul Roșu”, publicația oficială a organizației de partid. În edițiile din anii ’50 și ’60, primele pagini erau dominate de rapoarte triumfaliste despre producție, realizări industriale și mobilizarea muncitorilor în cinstea marii sărbători. În 1960, de exemplu, demonstrația de la Bacău a avut loc în piața centrală a orașului, atunci numită Piața Malinovski. Coloane de muncitori, elevi și pionieri defilau cu flori și portrete ale liderilor politici, în timp ce care alegorice reprezentau marile întreprinderi industriale. De fiecare dată, atmosfera era atent regizată. Pe fundal răsunau cântece patriotice, iar fanfarele militare dădeau culoare defilării. Presa publica poezii dedicate zilei de 1 Mai și articole despre solidaritatea internațională a clasei muncitoare. În realitate, pentru mulți participanți, demonstrația era mai degrabă o obligație decât o sărbătoare. Pregătirile începeau cu două săptămâni înainte, iar muncitorii, elevii sau militarii erau chemați la repetiții pe stadioane sau în piețe.

Ultimul 1 Mai muncitoresc

În 1989, România sărbătorea ultimul 1 Mai din epoca regimului comunist. În același timp, propaganda oficială marca și 50 de ani de la „marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939”. Atmosfera din orașe era aceeași ca în anii anteriori: bulevarde decorate cu steaguri, difuzoare care transmiteau muzică patriotică și coloane de demonstranți organizate pe întreprinderi și instituții. Pentru copii, spectacolul avea uneori o aură fascinantă: care alegorice, steaguri colorate, fanfare și mii de flori aruncate spre tribună. În orașe precum Onești, mulți își amintesc încă imaginea camioanelor pline cu oameni care plecau apoi spre pădurea Bogdana pentru serbările câmpenești. După defilare, familiile se adunau la iarbă verde, unde îi așteptau tarafuri, cântăreți și grătare improvizate. Cu timpul însă, aceste petreceri organizate au dispărut, iar oamenii au început să meargă pe cont propriu în parcuri sau pe malurile râurilor.

Amintirile participanților

Pentru unii, aceste manifestări au rămas în memorie ca momente de spectacol și comunitate. Un fost participant își amintea cum, copil fiind, tatăl l-a urcat pe umeri în timpul demonstrației și l-a îndemnat să strige „Ura!” împreună cu mulțimea. Pentru alții, însă, defilările reprezentau doar o obligație impusă de sistem. Repetițiile, prezența obligatorie și orele pierdute în pregătiri transformau o zi teoretic liberă într-un exercițiu de disciplină colectivă.

După 1990: o sărbătoare fără ideologie

După căderea comunismului, demonstrațiile de 1 Mai au dispărut aproape complet. În primii ani, doar unele partide sau organizații nostalgice au mai încercat să organizeze mitinguri, însă majoritatea oamenilor au preferat să transforme ziua într-o simplă ocazie de relaxare. Astăzi, 1 Mai este asociată mai ales cu ieșirile la iarbă verde, cu mici și bere, cu excursii la munte sau la mare. Pentru mulți români, semnificația originară a Zilei Internaționale a Muncii a rămas în plan secund.

Armindeni – tradiția populară

De fapt, în cultura românească, 1 Mai avea semnificații mult mai vechi decât cele politice. În tradiția populară, această zi este cunoscută sub numele de Armindeni, o sărbătoare a vegetației și a începutului verii. Armindenul era celebrat pentru fertilitatea pământului, pentru protejarea recoltelor și pentru sănătatea animalelor. Oamenii mergeau la câmp sau în pădure, mâncau miel și caș și beau vin roșu cu pelin, în semn de belșug și prosperitate.

De la ideologie la loisir

Astfel, în mai puțin de un secol, 1 Mai a trecut prin mai multe etape: protest social, instrument de propagandă politică și, în final, simplă zi liberă. Ultimul „1 Mai muncitoresc” din 1989 a rămas astăzi doar o amintire a unei epoci apuse. Pentru generațiile tinere, această zi înseamnă mai ales relaxare și evadare în natură. Dar în spatele grătarelor și al petrecerilor de primăvară se ascunde o istorie complexă, care începe cu lupta muncitorilor pentru drepturi și continuă cu decenii de propagandă și ritualuri colective. Poate că tocmai această istorie merită, din când în când, reamintită. Pentru că 1 Mai nu a fost întotdeauna doar o zi liberă în calendar.