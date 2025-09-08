Zeci de profesori protestează la început de an școlar în Piața Tricolorului din Bacău

Astăzi, debutul noului an școlar a fost marcat în Bacău nu doar prin festivități în curțile școlilor, ci și printr-un protest al profesorilor. Zeci de cadre didactice s-au adunat în Piața Tricolorului, pentru a transmite un mesaj de îngrijorare și solidaritate privind viitorul educației din România.

Protestatarii au afișat pancarte și au scandat lozinci prin care au cerut mai mult respect pentru profesia didactică, finanțare corespunzătoare și măsuri care să garanteze accesul fiecărui copil la o educație de calitate.

„Astăzi pășim împreună într-un nou an școlar – un an pe care îl întâmpinăm cu o profundă îngrijorare pentru viitorul educației în România… Profesorii sunt nevoiți să lupte nu doar pentru drepturile lor, ci și pentru demnitatea profesiei didactice, pentru respectul pe care educația îl merită și pentru șansa fiecărui copil la un viitor mai bun”, a declarat George Purcaru, președintele Sindicatului Liber al Învățământului (SLI) Bacău.

În discursul său, Purcaru a subliniat că educația nu trebuie tratată ca o cheltuială, ci ca o investiție esențială în viitorul țării. Profesorii cer respect și recunoaștere socială, dar și condiții mai bune pentru desfășurarea actului educațional.

Protestul vine pe fondul nemulțumirilor legate de salarii, subfinanțarea sistemului și lipsa de sprijin real pentru cadrele didactice. Sindicaliștii transmit că acțiunile lor nu se opresc aici și că lupta nu vizează doar drepturile profesorilor, ci viitorul copiilor și al României.

📍 Astăzi, pentru dascălii băcăuani, anul școlar a început în stradă, cu mesajul ferm că „Educația merită respectată, susținută și prețuită așa cum se cuvine.”