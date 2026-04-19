Tenis: Campion de Bacău la Iași

În perioada 13 – 16 aprilie a avut loc Circuitul Național FRT (Federația Română de Tenis) Concord Leier care s-a disputant la Iași. Competiția, care s-a adresat categoriei de vârstă 14 ani, fete și băieți, a reunit la start 26 de sportive la masculine și 28 la feminin.

Tenismenii băcăuani prezenți la acest eveniment au obținut rezultare notabile, după cum urmează: Andrei Simon, de la SCM Bacău, locul 1 la simplu; perechea Darie Avornicitei (ACS Tenis Challenge Bacău)-Roșu Petru (ACS CC Piatra Neamț) locul 1 la dublu; Găbureanu Anastasia locul 3 simplu; Ipate Andra locul 3 simplu și perechea Găburanu Anastasia/Ipate Andra locul 2 la dublu, cele două sportive fiind legitimate la clubul ACS MondoSport Bacău.