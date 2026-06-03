Preotul din Luncani, decedat într-un accident rutier pe DN 2G, în apropiere de Trebeș

Un motociclist și-a pierdut viața, azi, în urma unui accident rutier produs pe DN 2G Bacău–Moinești, în apropierea localității Trebeș, județul Bacău, informează Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit sursei citate, în accident au fost implicate un motociclu și un autoturism. În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat.

Pentru efectuarea cercetărilor la fața locului și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier, circulația este oprită pe ambele sensuri de mers.

Polițiștii desfășoară investigații pentru a determina cauzele și condițiile producerii accidentului.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte indicațiile echipajelor aflate în teren și să manifeste prudență sporită în trafic.

ACTUALIZARE:

Se pare că motociclistul decedat este preotul din Luncani, Adrian Constantin Frunză, 48 de ani. Abia își cumpărase motocicleta.