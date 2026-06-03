Informare privind plata facturilor RAJA prin rețeaua PayPoint

RAJA SA informează clienții societății că, urmare a noilor condiții comerciale și operaționale implementate la nivel național de către procesatorul de plăți PayPoint, la achitarea facturilor prin această rețea se percepe un comision operațional aferent tranzacției.

Precizăm că acest comision este stabilit, aplicat și încasat exclusiv de către procesatorul de plăți PayPoint. RAJA SA nu încasează, nu gestionează și nu beneficiază de aceste sume.

Plata facturilor prin intermediul rețelei PayPoint rămâne disponibilă pentru clienții care optează pentru această modalitate de achitare, cu acceptarea implicită a comisioanelor aferente tranzacțiilor percepute de operatorul PayPoint.

Alternative de plată cu COMISION ZERO

Pentru evitarea costurilor suplimentare, RAJA SA recomandă utilizarea modalităților de plată fără comision puse la dispoziția clienților:

aplicația mobilă MyRAJA și contul de client online;

transfer bancar prin Internet Banking sau Mobile Banking;

serviciul Direct Debit;

casieriile RAJA;

alte puncte de încasare partenere: Compania Națională Poșta Română, Mobile Distribution, Westaco.

Toate modalitățile de plată disponibile pot fi consultate pe website-ul societății, la adresa: https://rajac.ro/casierii/.

RAJA SA își reafirmă angajamentul de a oferi clienților soluții moderne, accesibile și eficiente pentru gestionarea relației contractuale și achitarea serviciilor furnizate.

Biroul de Comunicare RAJA SA