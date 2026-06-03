SĂRBĂTOAREA COPIILOR 2026 ȘI SOLEMNITATEA TRUPULUI ȘI SÂNGELUI DOMNULUI

Municipiul Bacău va deveni, în primele zile ale lunii iunie, locul unei duble sărbători care aduce împreună credința, bucuria copilăriei și mărturia publică a apartenenței la Cristos. Pe de o parte, mii de copii din întreaga Dieceză de Iași sunt așteptați sâmbătă, 6 iunie 2026, la Sărbătoarea Copiilor, iar pe de altă parte, comunitățile catolice se pregătesc să celebreze solemnitatea Trupul și Sângele Domnului, una dintre cele mai importante sărbători euharistice ale anului liturgic.

Sărbătoarea Copiilor va avea loc la Bacău, fiind găzduită de comunitatea salezienilor de la Oratoriul „Don Bosco”, în colaborare cu Parohia „Fericitul Ieremia”. Copiii din toate parohiile Diecezei de Iași vor avea ocazia să se întâlnească, să se roage împreună, să participe la activități recreative și să experimenteze frumusețea apartenenței la aceeași familie a lui Dumnezeu.

La această sărbătoare va participa și Preasfințitul Iosif Păuleț, episcop de Iași, a cărui prezență va exprima comuniunea întregii dieceze în jurul păstorului său. În cadrul acestei întâlniri cei mici vor descoperi că fac parte dintr-o comunitate mult mai largă decât propria lor parohie.

Tema aleasă pentru ediția din acest an, „Cu Isus, speranța crește”, se inspiră din planul pastoral diecezan 2025–2026: „Euharistia ne hrănește speranța”. Într-o lume marcată adesea de nesiguranță și lipsă de repere, Biserica dorește să le amintească celor mici că adevărata speranță își are izvorul în Isus Cristos, prezent și viu în Sfânta Euharistie.

Imaginea creșterii este centrală în această temă. Așa cum o plantă are nevoie de rădăcini solide, de lumină și de hrană pentru a se dezvolta, tot astfel și copilul crește armonios atunci când își întemeiază viața pe credință și se hrănește din întâlnirea cu Isus prezent în Sfânta Euharistie.

Este vorba despre speranța creștină care își găsește fundamentul în iubirea lui Dumnezeu și în prezența continuă a lui Isus în viața noastră.

Mesajul temei este exprimat sugestiv și prin logo-ul oficial al sărbătorii. În centrul compoziției se află o ancoră verde, simbol tradițional al speranței creștine. Din ea răsare o tulpină care urcă spre lumină și înflorește într-o reprezentare a Euharistiei. Această imagine transmite ideea că speranța autentică își are rădăcinile în Cristos și se dezvoltă prin hrana spirituală oferită de Sfânta Împărtășanie.

În partea superioară, monograma IHS amintește de prezența reală a lui Isus în Euharistie, iar razele aurii simbolizează lumina și călăuzirea pe care Cristos le oferă celor care îl urmează.

De o parte și de alta sunt doi copii care se sprijină pe brațele ancorei și țin în mâini ramuri de măslin, simbol al păcii. Ei reprezintă generațiile tinere chemate să devină purtătoare de speranță, pace și bine în familiile și comunitățile lor. Atunci când copiii rămân aproape de Isus și se hrănesc din Sfânta Euharistie, viața lor poate înflori asemenea unei plante care crește sănătoasă și rodește.

În mesajul adresat copiilor cu ocazia acestei sărbători, Preasfințitul Iosif Păuleț pornește de la episodul evanghelic al înmulțirii pâinilor și al peștilor (cf. In 6,1-15). Episcopul le amintește celor mici de copilașul care a oferit lui Isus cele cinci pâini și cei doi peștișori. Deși darul său părea neînsemnat, în mâinile lui Isus a devenit hrană pentru o mulțime de oameni. Fiecare gest de iubire, fiecare rugăciune, fiecare faptă bună poate deveni, prin harul lui Dumnezeu, un izvor de binecuvântare pentru cei din jur.

Preasfințitul îi încurajează pe copii să se apropie de Isus prezent în Euharistie și să păstreze vie dorința de a crește în prietenia cu el. Totodată, îi invită să devină purtători ai păcii lui Cristos în familie, la școală și în comunitățile în care trăiesc.

„Lumea are nevoie de mărturia voastră”, le transmite episcopul, amintindu-le că inimile curate ale copiilor pot schimba mediul în care trăiesc prin bunătate, iertare și spirit de rugăciune.

Programul pregătit pentru ziua de 6 iunie îmbină armonios dimensiunea spirituală cu cea recreativă. Prima parte a zilei se va desfășura la Biserica Romano-Catolică „Fericitul Ieremia” din Bacău, unde copiii vor participa la momente de rugăciune, la un program catehetic și la Sfânta Liturghie care va fi celebrată la ora 10.30 de către Preasfințitul Iosif Păuleț, episcop de Iași.

În jurul altarului, copiii din întreaga dieceză vor exprima comuniunea Bisericii locale și bucuria de a-l avea pe Cristos în centrul vieții lor. Sfânta Liturghie va constitui momentul culminant al întâlnirii și izvorul spiritual din care întreaga zi își va primi sensul și energia.

După celebrarea euharistică, participanții se vor deplasa la Athletic Park Bacău, unde vor lua parte la Festivalul Copiilor, la olimpiada jocurilor, la momente artistice și la tombola pregătită de organizatori. Pentru buna desfășurare a evenimentului, organizatorii se bazează și pe sprijinul voluntarilor care vor contribui la coordonarea activităților și la primirea participanților.

Tema Sărbătorii Copiilor se află într-o strânsă legătură cu apropiata solemnitate a Trupului și Sângelui Domnului, celebrată de Biserica Catolică, joi, 4 iunie.

Această sărbătoare reprezintă una dintre cele mai puternice mărturisiri ale credinței în prezența reală a lui Isus Cristos în Sfânta Euharistie. Tocmai de aceea, anul pastoral diecezan dedicat temei „Euharistia ne hrănește speranța” găsește în această solemnitate una dintre expresiile sale cele mai profunde.

La Bacău, credincioșii sunt invitați să participe joi la Sfânta Liturghie celebrată la Biserica „Sfinții Petru și Paul”, începând cu ora 18.00. După celebrarea euharistică va avea loc tradiționala procesiune cu Preasfântul Sacrament pe străzile orașului, însoțită de fanfară.

Un loc aparte îl vor avea copiii care au primit în acest an Prima Sfântă Împărtășanie. Ei sunt invitați să participe îmbrăcați în haine albe și să arunce petale de flori înaintea Preasfântului Sacrament. Acest gest plin de frumusețe și simbolism exprimă bucuria întâlnirii cu Isus și credința Bisericii în prezența sa vie în Euharistie.

Prin Sărbătoarea Copiilor și prin celebrarea solemnității Trupul și Sângele Domnului, Bacăul oferă în aceste zile imaginea unei comunități unite în jurul lui Cristos.

Copiii, familiile și întreaga comunitate sunt invitați să participe la aceste momente de har și comuniune, redescoperind împreună frumusețea credinței și puterea speranței creștine.

Într-un timp în care lumea caută semne de încredere și speranță, glasul copiilor reuniți la Bacău va transmite un mesaj profund: atunci când rămânem aproape de Isus și ne hrănim din Euharistie, speranța crește, înflorește și aduce rod bogat în viața fiecăruia.

Pr. Leonard Farcaș