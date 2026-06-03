Aproximativ 500 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi montate gratuit în județul Bacău, prin campania „Detector pentru Viață”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău continuă, alături de E.ON România și Delgaz Grid, implementarea celei de-a treia ediții a campaniei naționale „Detector pentru Viață”, un program destinat creșterii siguranței populației și prevenirii tragediilor provocate de incendii sau intoxicații cu monoxid de carbon.

În cadrul campaniei, aproximativ 500 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi distribuite și montate gratuit în locuințele din mai multe comunități ale județului Bacău.

Activitățile de montare au debutat marți în localitățile Oituz, Ardeoani și Mărgineni, unde echipele implicate în proiect au început instalarea dispozitivelor de avertizare în gospodăriile selectate.

Reprezentanții ISU Bacău subliniază că succesul campaniei este susținut și de implicarea autorităților administrației publice locale, care contribuie la identificarea beneficiarilor și facilitează colaborarea cu echipele de intervenție și montaj.

Potrivit specialiștilor, un detector de fum poate avertiza locatarii încă din fazele incipiente ale unui incendiu, oferind timpul necesar pentru evacuare și alertarea serviciilor de urgență. În același timp, detectoarele de monoxid de carbon pot semnala prezența acestui gaz extrem de periculos, invizibil și inodor, contribuind la prevenirea intoxicațiilor care pot avea consecințe grave sau chiar fatale.

Campania „Detector pentru Viață” este inițiată de Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și are ca obiectiv principal dezvoltarea unei culturi a prevenției și creșterea gradului de protecție a populației în fața riscurilor din locuințe.

„Siguranța începe cu prevenția”, transmit organizatorii campaniei, subliniind că un detector poate face diferența dintre un incident minor și o tragedie.