Accident între un autoturism și un autotren în Berești-Bistrița. Un bărbat a ajuns la spital

Pompierii băcăuani au intervenit miercuri, 3 iunie 2026, la un accident rutier produs pe raza comunei Berești-Bistrița, în satul Berești-Bistrița, unde au fost implicate un autoturism și un autotren.

La locul evenimentului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, care au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma impactului a rezultat o victimă, un bărbat conștient, care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost preluat de echipajul SAJ și transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului, până la eliminarea oricărui risc care ar fi putut pune în pericol participanții la trafic sau echipele de intervenție.